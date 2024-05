A TARDE FM faz reportagem especial do Dia das Mães; ouça agora | A TARDE

Mães casadas, solo, do coração, de gêmeos e também avós. Essas e outras mães que escolheram seguir pelo caminho do empreendedorismo unem a realização de serem donas dos próprios negócios com a rotina de cuidados com os filhos. Para marcar a passagem do Dia das Mães, celebrado neste domingo, 12, a A TARDE FM traz uma reportagem especial que conta um pouco da história de mães empreendedoras baianas.

Uma delas é a engenheira civil e artesã Gabriela Moreira, dona do Ateliê Dimadê, que produz itens em madeira. Na casa dela, a relação entre a maternidade e o empreendedorismo é dupla: Gabriela é casada com a também empreendedora Luciana Valois, e as duas são mães dos gêmeos Marina e Rudá, de quatro anos.

Já a economista Rita Costa quase sempre conciliou a vida de empreendedora com o trabalho formal na área de planejamento, atividade que exerceu por 40 anos. Ela e a filha Gabriela criaram a marca 'Tudo de Pano', que comercializa diferentes produtos feitos de tecido. Para Rita, ser empreendedora é "uma delícia, mas precisa ter coragem, organização e planejamento".

Mãe e filha, Rita e Gabriela criaram a 'Tudo de Pano', com produtos de tecido | Foto: Reprodução | Instagram

Outra mãe empreendedora é Rita Tavares, que comercializa velas aromáticas e aromatizadores de ambiente por meio da marca Alecrim Home Aromas. Com duas filhas já crescidas, ela é dona do próprio negócio há 25 anos, quando deixou a educação infantil para empreender.



