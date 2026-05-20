BYD abre 182 vagas na Bahia: veja locais e como participar da seleção

A BYD intensificou o ritmo de contratações para o seu complexo industrial em Camaçari, na Bahia. Nesta semana, a montadora anunciou a abertura de 182 novas oportunidades de trabalho focadas nas áreas de produção e logística, reforçando seu compromisso de transformar a região em um dos principais polos de tecnologia limpa da América Latina.

Mutirão em Dias d’Ávila: 150 vagas para operador de produção

Para suprir a demanda da fábrica de componentes, a BYD realiza, entre os dias 25 e 29 de maio, um processo seletivo na Sala do Empreendedor, em Dias d’Ávila. O atendimento acontece das 8h30 às 15h30.

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A triagem inicial foi conduzida pelo SineBahia de Dias D’Ávila, que está emitindo as cartas de encaminhamento para os profissionais pré-selecionados. A expectativa da empresa é receber cerca de 500 candidatos durante o período de mutirão.

Oportunidades em Camaçari: 32 vagas para Logística

Paralelamente, a unidade de Camaçari abriu 32 vagas para o cargo de operador logístico. O processo de seleção será realizado nos dias 25 e 26, na Casa do Trabalhador, contando com 100 profissionais já mapeados pelo CIAT (Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador) de Camaçari.

Impacto no mercado baiano

Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD Brasil, destacou a importância estratégica dessa expansão. "A chegada da BYD à Bahia é sustentada pelo talento baiano. Abrir essas vagas reforça nosso compromisso de priorizar a mão de obra local na construção do futuro da mobilidade verde global", afirmou o executivo.

Atualmente, a montadora mantém uma força de trabalho composta por 90% de profissionais baianos, sendo que 57% residem em Camaçari. O plano da empresa é atingir a marca de 20 mil empregos gerados (diretos e indiretos) com a fábrica em plena operação.

Como se candidatar de forma segura

A BYD reforça que todos os processos seletivos são gratuitos.