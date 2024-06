Casais demonstram parceria na vida e nos negócios | A TARDE

Casais que empreendem juntos enriquecem juntos. Com fé nessa ideia, Anne Kelly Menezes e Maurício Ferreira decidiram transformar o casamento numa parceria de negócios. Juntos há 11 anos (nove deles em matrimônio), o casal decidiu abrir, em 2016, a Harmo, loja especializada em organização doméstica, no bairro Itaigara, em Salvador. A ideia partiu dela, que é publicitária, e ele, advogado, não hesitou em dizer “sim”. Juntos, se tornaram donos da primeira empresa focada nesse nicho na Bahia. A vantagem desse tipo de sociedade é clara: ter um sócio que você já conhece bem, das melhores qualidades aos piores defeitos. “Mas é um desafio todos os dias, já que estamos juntos 24 horas”, pondera Anne. Ela conta que, no início, o casal dormia e acordava falando de trabalho. Há um ano, criaram a regra de não levar coisas do trabalho para dentro de casa e, assim, evitam atrapalhar o relacionamento.

36,84% dos casais que empreendem juntos iniciaram essa jornada por um sonho em comum, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo GetNinjas, no último dia 6 de junho. Essa ambição compartilhada pode ser tanto a conquista de um bem, como um imóvel ou veículo, quanto o desejo de empreender ao lado do parceiro. Em comum, todos eles têm a difícil tarefa de não deixar a vida empresarial atrapalhar a vida pessoal a dois.

‘Receita do sucesso’

Assim como na criação dos filhos, a dica de Fabrício Barreto, especialista em pequenos negócios do Sebrae Bahia, é não passar por cima das decisões do outro. “É preciso ter cuidado, inclusive, no relacionamento com clientes e colaboradores e não levar as brigas e conflitos do casal para o ambiente de trabalho”, orienta. Isso é algo que Anne e Maurício já aprenderam. “Privilegiamos os combinados. E sabemos que é importante reconhecer tudo o que o outro faz”, diz ela.

Logo que abriram a Harmo, os dois faziam um pouco de tudo na empresa. Hoje, ela é a gestora e ele assume a parte financeira. Ambos fazem cronogramas e criam planos de ação, determinando as atividades que cada um deve realizar.

De acordo com Barreto, essa é a receita do sucesso. “A divisão clara de tarefas evita que um dos dois fique sobrecarregado e facilita a organização e prosperidade do negócio”, comenta o especialista. O especialista do Sebrae aconselha os casais a fazerem sempre planejamentos, traçarem metas e, assim, construírem o crescimento da empresa.

Gestão conjunta

A dica, aparentemente, não é seguida pela maioria dos casais. O levantamento do GetNinja mostra que 52,63% deles casais gerenciam todos os pontos de seus negócios em conjunto, enquanto 26,30% fazem uma maior demarcação das funções. É o caso de Ana Paula e Eduardo Mônaco, casados há 25 anos e donos, há 12, da Pizzalinha, no bairro soteropolitano de Stella Maris. Ele é responsável pelo setor financeiro e ela comanda a produção da pizzaria, além de coordenar os colaboradores.

“Como já sei como ela é e que ela me complementa, fica mais fácil de gerir um negócio. Mas, como todo casal que trabalha e dorme junto todos os dias, não tem jeito... Vira e mexe, estamos falando sobre oportunidades, funcionários, produção etc, mesmo assistindo televisão na cama”, conta Eduardo. Ele e Ana Paula já trabalhavam no ramo alimentício e, quando ela decidiu sair no mercado, inspirou-se na tradição italiana da família do marido e começou a preparar pizzas em casa, inicialmente apenas para os amigos. Dois anos depois, abriu o CNPJ e chamou Eduardo para ser sócio da pizzaria especializada em massas funcionais, como as de batata doce, beterraba, espinafre ou aipim.

A parceria, segundo eles, é o principal ingrediente do sucesso. “É importante lembrar que a gente acerta e erra como casal. A culpa nunca é só do outro”, diz Eduardo. Os anos da pandemia de Covid-19 foram um divisor de águas nessa dinâmica: tiveram que fechar as portas e arcar com os custos dos funcionários. O aperto acarretou em estresse e tensão no dia a dia, mas eles conseguiram superar, ainda que calculem que o baque financeiro só será sanado dentro de pelo menos mais um ano. O segredo, dizem, é que quando alguém pensa em desistir, o outro renova os ânimos, numa verdadeira união de forças. No amor e nos negócios.

