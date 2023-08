Com palestras e mentorias, Feira das Pretas acontece neste sábado

Acontece neste sábado, 29, a 2ª edição da Feira das Pretas. O evento gratuito, das 9h às 16h, na Agência Sebrae localizada no bairro do Costa Azul, em Salvador, conta com exposição, painéis, mentorias e palestras voltadas a apoiar negócios liderados por mulheres negras [veja programação abaixo].

A inscrição é gratuita e pode ser feita no site Sympla. A feira celebra o Julho das Pretas, em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho.

Dentre as atividades gratuitas ofertadas no evento, haverá o painel de abertura “Negra, Empresária e Baiana”, com a presença da gestora do Sebrae Delas Bahia, Rosangela Gonçalves, da gerente adjunta do Sebrae em Salvador, Siomara Caleiros, da secretária de Promoção da Igualdade Racial dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia, Ângela Guimarães, e da representante do Mercado Livre, Fernanda Oliveira.

A mentoria coletiva “Transforme seguidores em clientes” será ministrada pela influenciadora digital Iasmine Fernandes. A apresentação da palestra “Felicidade para Crescimento dos Negócios” será conduzida por Bartira Carvalhal. Já a palestra “Algoritmo é preciso” terá a apresentação de Marta Cardoso.

Serviços O quê: 2ª edição da Feira das Pretas

Quando: 29 de julho, das 9h às 16h Onde: Agência Sebrae Costa Azul (Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1225, Edf. Civil Towers, Costa Azul). Inscrição gratuita: https://www.sympla.com.br/evento/feira-das-pretas-2-edicao/2031297

Programação da Feira das Pretas

09h às 16h – Exposição de produtos

20 Expositoras negras

Local: Sala Pense Fora da Caixa

10h – Painel de Abertura: Negra, Empresária e Baiana

Painelistas:

Mercado Livre, Fernanda Oliveira

Sebrae Delas Bahia, Rosangela Gonçalves

Sebrae Delas Salvador, Siomara Caleiros

Sepromi, ngela Guimarães

Local: Sala Pense fora da Caixa

10h30 – Painel Tendências de Marketing Digital para Vender Mais

Mediação: Alana Salles

– Fotos para redes sociais, Magali Moraes

– Seja influenciador do seu negócio, Iasmine Fernandes

– Crie mais autoridade no Insta, Eugênia Negga Chic

Local: Sala Caiu a Ficha

13h às 15h – Mentorias Individuais

– Imagem Empresarial, Carén Cruz

– Saúde mental da empresária de sucesso, Amanda

– Destravando seu posicionamento, Isa Reis

– Acesso a crédito, Sepromi

– Como criar conteúdo de vendas para as redes sociais, Maria Ceclia.

– WhatsApp Business, Ana Barbara

– Modelando Negócios Potentes, Fau Ferreira

Local: Sala Visão de Águia

13h às 15h – Mentoria Coletiva

Transforme seguidores em clientes, Iasmine Fernandes

Local: Sala Pulo do Gato

13h – Palestras

– Felicidade para crescimento nos negócios, Bartira Carvalhal

– Algoritmo é preciso?, Marta Cardoso

– Oportunidades de negócios no Mercado Livre, João Vieira

Local: Sala Pense Fora da Caixa

15h – Painel Mulheres Potentes

Mediação: Catia Regina

Moda Afro, Goya Lopes

Carreira e sucesso na música, Alobened

Network de milhões, Anna Telles

16h – Encerramento