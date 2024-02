Da customização aos acessórios, segmento da moda dobra lucro na folia | A TARDE

Um short jeans, regata ou abadá, tênis confortável. Engana-se quem acredita que as produções de Carnaval ficam limitadas a essas peças. Na hora de se montar para a festa, o conforto costuma ser prioridade, mas não impede os foliões de apostarem em fantasias, glitter, cores, texturas e adornos. Quem sai ganhando são os empreendedores do mercado da moda, que veem na folia a oportunidade perfeita para expandir o negócio e dobrar o faturamento.

Lojas de roupas, acessórios, fantasias, roupas de banho, maquiagem e atelier de customização são exemplos de negócios que bombam durante a festa momesca. De acordo com um levantamento da Fecomércio-BA, o impacto econômico do Carnaval para os setores do comércio que mais têm a cara da folia deve ser de R$ 1,2 bilhão.

Desse modo, para Wagner Gomes, analista do Sebrae, por se tratar de um período pulsante de vendas para estes segmentos, é imprescindível que haja planejamento para incrementar a receita. “Quem se planejou com a antecedência necessária, cerca de 3 a 4 meses atrás, é quem vai conseguir tirar os melhores louros. É preciso pensar no estoque, para que não falte produtos e nem sobre, na maneira correta de fazer a divulgação, preparar e até expandir a equipe de vendas, além de estar pronto para o cliente que compra com antecedência”, explica.

Foliões fazem fila

Atuante no mercado da moda há duas décadas, como fabricante de bolsas e empresária, Bianca Cabral (@oficialbiancacabral) decidiu, há 15 anos, expandir o negócio para a customização de abadás durante as festas de verão. No Carnaval, a sua empresa presta serviços para grandes camarotes, como o Camarote Salvador e o Club, e hotéis, a exemplo do Fasano.

Sucesso é a palavra que define a procura pelos serviços de customização durante os dias de folia, garante Bianca. “As pessoas se interessam muito. Os foliões fazem fila para conseguirem customizar, sempre é uma ação muito requisitada”, diz. Questionada sobre quais são as tendências de Carnaval, a empresária afirma que não há uma específica, mas que as variações de corte são as mais procuradas.

“A gente reúne pessoas diferentes, de diversos estilos. Tem as que são extremamente básicas, que só querem um corte bacana, e tem as que preferem um visual mais chamativo. Os cortes interessantes são, com certeza, os que mais buscam, inclusive os homens. Não só cortar a gola, a manga e a barra, mas uma frente única, uma gola V bacana, um tomara que caia”, conta Bianca.

Para dar um toque de estilo e deixar as produções a cara do Carnaval, além do vestuário, muita gente quer inovar e fazer algo diferente no cabelo. De acordo com a trancista Talia dos Santos (@tali__braids), durante a folia, a procura sempre aumenta, o que leva o seu faturamento a crescer 80%. “Além de ser prático na hora de se arrumar para sair, trançar ou fazer um penteado dá um toque muito diferente, porque é bem detalhado, enfeitado. Até gente de fora fica curiosa e quer experimentar”, pontua, ressaltando que a queridinha das clientes são as tranças nagôs, com elásticos e fitas de cetim coloridas.

Este ano, Talia é uma das pequenas empreendedoras que participará das ações dos centros de compras Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social - IJCPM, a Central Única das Favelas na Bahia (CUFA-BA) e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais – Sepromi. Até o dia 13 de fevereiro, cerca de 20 afroempreendedores poderão ofertar serviços e vender produtos para garantir uma renda extra no Carnaval.

"Este espaço de valorização é uma ação que amplia as possibilidades de visibilidade e oferta de produtos e serviços de referência que atraem o público do centro de compras e os turistas que estão visitando a cidade", declara Marianna Muniz, gerente de Marketing do Salvador Shopping.

Para fechar com chave de ouro as montagens de Carnaval, há também quem aposte nas maquiagens profissionais. Karla Calazans (@karlacalazans_) é maquiadora há 10 anos e sempre aproveita o período de folia para fazer o seu “pé de meia”, quando consegue, em média, 120% a mais no faturamento. Segundo a empreendedora, que atenderá este ano em um espaço em ondina, suas clientes costumam ser turistas e baianas que curtirão o Carnaval em camarotes e preferem um visual mais minimalista.

Apesar disso, Karla ressalta que detalhes chamativos como delineados gráficos, sombras neon e batons com glitter são grandes tendências de Carnaval. Para a maquiadora, a maquiagem profissional é um investimento interessante para quem quer complementar o look e garantir fotos mais produzidas.

“Tem pessoas que se produzem, investem em peças legais de roupa, como shorts em paetê, e sentem que ainda está faltando algo. Este algo é a maquiagem, que vem para complementar, adicionar beleza. As mulheres entendem que isso não é gasto, é entendimento. Além disso, estamos na era das postagens e ninguém quer postar foto de ‘cara limpa’”, diz.

Estratégias de vendas

Além da antecedência, Wagner chama atenção para a importância da precificação correta. “Colocar o preço apenas comparando com o concorrente não é o correto. Tem outros fatores que influenciam, como a matéria-prima, o cliente que o negócio atende. Nem sempre o preço deve ser igual ao do concorrente”, destaca.

Além disso, se atentar ao visual, através das vitrines, fachadas e até mesmo nas redes sociais, é uma estratégia interessante para atrair clientes e envolvê-los no clima do Carnaval, através de cores, adereços e músicas que remetam à festa. Apostar em promoções temáticas também é uma tática inteligente para incrementar as vendas.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló