Procurando emprego? Simm disponibiliza 120 vagas nesta segunda-feira | A TARDE

Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) divulgou as oportunidades de emprego disponíveis em Salvador segunda-feira, 23. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, assistente financeiro, biomédico, entre outros.

Para agendar o atendimento, os candidatos deverão acessar o site (cliquei aqui) a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento).

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencial e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento. Para as vagas que exigem experiência deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Supervisor operacional

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter curso de Técnico em Segurança do Trabalho, Bombeiro Civil, NR 33 e NR 35, disponibilidade para viajar e ser morador de Salvador ou Camaçari.

Salário: R$4.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias (vaga temporária de 60 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso ao bairro de Canabrava.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 5

Operador de caixa (vaga temporária de 60 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso ao bairro de Canabrava.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 5

Pizzaiolo

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.692,00 + benefícios

Vagas: 2

Repositor de Frios ou hortifruti

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso a Alphaville e Pituba e disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Almoxarife

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento com Excel e ter fácil acesso a Lauro de Freitas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Motorista Operador de caminhão guindauto

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter curso como operador de munck e CNH D.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Soldador

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência na parte hidráulica, conhecimento nas seguintes áreas: elétrica, pintura e marcenaria, ter fácil acesso ao litoral norte.

Salário: R$1.616,55 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar Financeiro e Departamento de Pessoal

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter vivência com departamento de pessoal e financeiro e conhecimento do pacote office.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Analista de Tráfego

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter ambas as CNH A e D, ter experiência em cargos de chefia e no ramo de transporte, ter conhecimento com pacote office.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Estoquista em Loja de Confecções

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.980,00 + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e adjacências.

Salário: R$1.965,43 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e adjacências.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 2

Operador de empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada for moradores de Lauro de Freitas e adjacências.

Salário: R$1.660,22 + benefícios

Vagas: 1

Operador de loja

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e adjacências.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 2

Vendedor Porta a Porta (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B e ter carro próprio.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 1

Confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar tarde/noite e vaga zoneada para bairros da Suburbana.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Empacotador de Mercadoria (VAGA EXCLUSIVA PARA PRIMEIRO EMPREGO)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira branca, disponibilidade para pegar peso e para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 10

Auxiliar Administrativo (VAGA DE ESTÁGIO)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de pacote office e ter fácil acesso a Lauro de Freitas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Estoquista

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente (2020 a 2023), requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso ao bairro Horto Florestal e a Lauro de Freitas, disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de Caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter perfil de liderança, disponibilidade para trabalhar tarde/noite and vaga zoneada for bairros da Suburbana.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiencia, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar à tarde/noite e vaga zoneada for bairros da Suburbana.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Produção em Padaria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiencia, imprescindível: experiência com preparo de doces, tortas e salgados, disponibilidade for trabalhar à tarde/noite e vaga zoneada for bairros da Suburbana.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Caixa de Lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiencia, requisitos imprescindíveis: disponibilidade for trabalhar à tarde/noite e vaga zoneada for bairros da Suburbana.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Repositor de Mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiencia, imprescindível: ter experiencia em supermercado ou loja de festa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter vivência na produção de Tortas.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter vivência na produção de Tortas.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.692,80 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Costureira nível 3

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter vivência em Máquina de costura industrial Travete.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 9

Cortador de roupas

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Calandrista

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Lavador de Roupa

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Lavanderia (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Assistente contábil

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter vivência no setor fiscal e contábil.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Lavador de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Camareira de hotel

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada for moradores da Suburbana e Cidade Baixa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiencia, ter disponibilidade for trabalho à noite e vaga zoneada for bairros da Suburbana.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Consultor imobiliário

Requisitos: Ensino médio completo, ter conhecimento em informática, empresa oferece gratuitamente curso de Técnicas Imobiliárias, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: Comissão

Vagas: 10

Alinhador de Direção

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiencia, requisitos imprescindíveis: CNH B, ter conhecimento com balanceamento, alinhamento 3D e fácil acesso a Lauro de Freitas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de Automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiencia, requisitos imprescindíveis: CNH B e ter fácil acesso a Lauro de Freitas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Funileiro automotivo

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiencia.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de Automóveis

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiencia.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Técnico em Gastronomia

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiencia, requisitos imprescindíveis: ter experiencia com fogão e grelha, morar nos bairros próximos a Avenida Tancredo Neves (Brotas, Santa Cruz, Pituba, Pernambués, Saramandaia), ter CNH B, veículo próprio e disponibilidade de trabalho à noite.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Chefe de Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiencia, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade for trabalho à noite, CNH B, ter carro próprio e vaga zoneada for bairros próximos a Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiencia, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite e vaga zoneada for bairros próximos a Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de Farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiencia, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática, habilidade com atendimento ao público e fácil acesso a Matatu de Brotas, Barra, Canela, Cabula II, Largo do Tamarineiro, Stiep, Imbui, Salvador Shopping, Costa Azul e Vilas do Atlântico.

Salário: R$1.431,10 + benefícios

Vagas: 10

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiencia.

Salário: R$1.385,50 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiencia.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 3