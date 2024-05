Salvador lidera Norte e Nordeste com 17.979 novas vagas de emprego | A TARDE

Salvador já acumula 17.979 novas vagas de emprego no primeiro trimestre de 2024 e mantém a liderança no Norte e Nordeste, ocupando a quarta posição nacional entre os municípios que mais criaram postos de trabalho. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a capital baiana voltou a registrar saldo positivo em março (3.595), com 26.088 admissões e 22.493 desligamentos.

Entre as regiões Norte e Nordeste, Salvador registrou mais que o dobro de novas vagas de emprego geradas em relação à segunda colocada (Fortaleza, com 8.880). Em relação ao primeiro trimestre de 2023, a capital baiana teve um aumento de mais de 300% em relação à criação de novos postos de trabalho. Entre janeiro e março do ano passado, o saldo positivo foi de 4.316, contra os 17.979 de 2024.

No primeiro trimestre deste ano, o grande destaque em Salvador foi o setor de serviços, que registrou saldo positivo de 16.554 novos postos de trabalho. A construção civil aparece com 2.298 novos empregos formais, seguida pelo setor da saúde, com 1.910 postos de trabalho, e pela educação, com saldo positivo de 1.774.