Senac divulga mais de 300 vagas para cursos gastronômicos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) divulgou mais de 300 vagas para cursos gastronômicos em oito cidades baianas, incluindo a capital Salvador. Os interessados devem realizar a inscrição através do site do Senac até o dia 30 de novembro.

As vagas também estão abertas para Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas e Porto Seguro. O curso tem oficinas de produção de panetone, rosca natalina, pães metro, e pãozinho delícia

A formação tem foco na produção e em dicas de venda, para comercialização de doces e salgados. O curso possui carga horária entre quatro e 20 horas e investimento a partir de R$ 63.

Nas matrículas online o interessado ganha 20% de desconto com o cupom "NATALSENAC". Mais informações através do Whatsapp (71) 3186-4000 ou do site.