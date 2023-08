Simm oferece 40 vagas de emprego para segunda-feira

O Serviço Municipal de Mão de Obra (Simm) oferece 40 vagas de emprego e estágio em Salvador para segunda-feira, 14. Os candidatos deverão acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter habilidade no preparo de doces.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de separação

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.

Salário R$1.400,00 + benefícios

2 vagas

Vendedor interno

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos impresicníveis: ter experiência com vendas e conhecimento com pacote office, desejável conhecimento ou experiência com peças e acessórios de celulares.

Salário R$1.477,62 + benefícios

2 vagas

Operador de caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência nos segmentos de supermercado ou loja de festa e ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas



Auxiliar de depósito

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade total de horário e fácil acesso a Fazenda Coutos ou Itaigara.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Assistente de vendas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento no pacote Office.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Manobrista

Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B definitiva, veículo próprio, conhecimento de informática, habilidade com veículos automáticos e manuais.

Salário R$1.400,00 + benefícios

4 vagas

Borracheiro

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência com balanceamento.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Polidor de veículos

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Alinhador de veículos

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, imprescindível: CNH B, ter experiência com as partes de mecânica, cambagem e balanceamento.

Salário R$1.500,00 + transporte

1 vaga

Vendedor interno

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com vendas de materiais de limpeza.

Salário R$1.370,00 + benefícios

2 vagas

Psicólogo social (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino superior completo em Psicologia, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado no atendimento de crianças e adolescentes.

Salário R$2.166,52 + benefícios

1 vaga

Assistente financeiro na área de saúde

Ensino superior completo em Administração ou Gestão Financeira, seis meses de experiência, imprescindível experiência na área financeira de clínica ou hospitais.

Salário R$2.500,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de balcão

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com vendas e disponibilidade para trabalhar com material pesado (carregar peso quando necessário).

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico instalador de fibra óptica

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, e conhecimento com rede de Internet.

Salário R$1.320,00 + benefícios

3 vagas

Cabeleireiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será por MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Manicure (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será por MEI (Microempreendedor Individual).

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Escovista (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será por MEI (Microempreendedor Individual)

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Mecânico de veículos

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, imprescindível CNH B.

Salário R$1.510,37 + benefícios

1 vaga

Capoteiro

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, imprescindível: CNH B, ter experiência na elétrica, painel, airbags.

Salário R$1.510,37 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de padeiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com boleamento e noções de fermentação, disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Assistente de mídias sociais (vaga de estágio)

Ensino superior cursando Design, Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação Social ou áreas afins a partir do 5º semestre, desejável ter habilidade em edição de vídeo.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de licitação

Ensino superior incompleto em Administração ou áreas afins (estar cursando a partir do 4º semestre a noite), seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com licitação, edital, compras públicas e cotação de preço de material, conhecimento pacote Office, desejável CNH B.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Manobrista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em informática.

Salário R$1.459,81 + benefícios

1 vaga