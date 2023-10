Simm oferece 54 vagas para esta sexta-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 54 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira, 6. Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Cozinheiro (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Simões Filho.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência na área de Metalurgia.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 1

Eletricista de veículo pesado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Almoxarife

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: conhecimento pacote Office (Word e Excel).

Salário: R$1.839,41 + benefícios

Vagas: 1

Apontador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com controle de estoque e de produção, habilidade com folha de ponto, frequência e controle de pessoal, conhecimento com pacote office (Word e Excel).

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de motoniveladora

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de rolo compactador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH E.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de estoque em loja de confecção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Estoquista em loja de confecções

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso a Lauro de Freitas, Stella Maris, Alphaville e Itaigara e disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Repositor de hortifruti

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso ao Alphaville, Orto Florestal e Itapuã e disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 4

Caixa de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência na área.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Funileiro automotivo

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter fácil acesso a Pituba.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Alinhador de direção

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento com balanceamento e fácil acesso a Pituba.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 5

Costureira moda praia

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, imprescindível: ter habilidade ou máquina galoneira ou zeromax.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 4

Operador de monitoramento

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência recente (2019 a 2023), requisitos imprescindíveis: ter curso na área e disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Recepcionista de clínica (vaga de estágio e exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto no período da noite, sem experiência, ter conhecimento pacote Office.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Cortador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vivência no manuseio de máquinas de corte, modelagem, medição de forma manual ou mecânica e conhecimento em máquina overloque e galoneira eletrônica.

Salário: R$1.588,00 + benefícios

Vagas: 1

Supervisor administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento profundo em RH e Departamento pessoal, imprescindível ter CNH AB - experiência em condução de motocicletas.

Salário: R$2.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de cozinha (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, curso na área ou seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para bairros próximos ao Rio Vermelho.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Garçom (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, curso na área ou seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para bairros próximos ao Rio Vermelho.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Técnico em Gastronomia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com fogão e grelha, morar nos bairros próximos à Avenida Tancredo Neves (Brotas, Santa Cruz, Pituba, Pernambués, Saramandaia), ter CNH B, veículo próprio e disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Chefe de barman

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite, CNH B, ter carro próprio e vaga zoneada para bairros próximos à Pituba.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de barman

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite e vaga zoneada para bairros próximos à Pituba.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 2

Manobrista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 1

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5