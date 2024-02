Simm oferece 60 vagas para esta quarta-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 60 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira, 24. Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Balconista de autopeças

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento no Pacote Office.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com veículos leves e pesados.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Agente de crédito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, atuação com crédito consignado, conhecimento no sistema PROMOSYS.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Repositor de hortifruti

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de retroescavadeira

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, Curso NR-11 e CNH D.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Instalador de rede de telecomunicações em fibra ótica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, curso de redes.

Salário: R$1.466,52 + benefícios

Vagas: 2

Analista de Marketing (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Marketing digital ou áreas afins (a partir do 2º semestre à noite), sem experiência, habilidade em manusear redes sociais.

Bolsa: R$700,00 + benefícios

Vagas: 1

Encarregado de serralheria

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Químico

Requisitos: Ensino superior completo em Química, seis meses de experiência.

Salário: R$2.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Serralheiro de ferro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em eletrodo, tig e mig, curso na área, vaga zoneada para Lauro de Freitas, São Cristóvão, Vila de Abrantes, Mussurunga, Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho, Itapuã, Itinga e Jardim das Margaridas.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

Vagas: 2

Gerente de panificadora

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 2

Confeiteiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com preparo de doces, tortas e salgados, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de produção em padaria

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com preparo de doces, tortas e salgados, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.400,00 + benefícios

Vagas: 2

Supervisor de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com lavanderia industrial.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Calandrista industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, saber manusear calandra industrial, disponibilidade para trabalhar no bairro de Caminho de Areia.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Lavador de roupa industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, saber manusear máquina de lavar industrial, disponibilidade para trabalhar no bairro de Caminho de Areia.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Servente de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Pedreiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Carpinteiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Pintor de obras (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Técnico em Nutrição (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, curso Técnico de Nutrição.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no bairro do Cabula.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 2

Operador de vendas de cartão (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 6

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 12