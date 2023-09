Simm oferece 77 vagas de emprego e de estágio nesta quinta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 77 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira, 14. Os candidatos deverão acessar o site do SIMM para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Operador de telemarketing receptivo

Ensino superior completo, sem experiência, imprescindível informática intermediária, boa digitação, escrita e curso de Pós Graduação nas seguintes áreas: Contabilidade, Marketing, Administração, Economia, Engenharia de produção, Direito ou áreas afins.

Salário R$2.062,00 + benefícios

30 Vagas

Operador de telemarketing (VAGA DE ESTÁGIO)

Ensino médio cursando 1º ou 2º ano (estudando à noite ) , sem experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.

Bolsa R$700,00 + transporte

1 Vaga

Vendedor de Equipamentos de Segurança

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis ter conhecimento com planilha de excel e experiência com equipamentos de segurança

Salário R$1.424,88 + benefícios

1 Vaga

Mecânico Alinhador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter CNH B

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Borracheiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Limpeza Pesada

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso ao Litoral Norte

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Manobrista

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, saber dirigir veículo automático e disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Simões Filho.

Salário R$1.980,00 + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Baixa do Fiscal.

Salário R$1.320,00 + benefícios

6 Vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a Paralela

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Fatiados

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindível ter experiência com balcão em delicatessen ou padaria e disponibilidade para fechamento de loja, desejável experiência na área de fatiados

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Separador de Mercadoria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade total de horário e experiência com câmara fria

Salário R$1.393,32 + benefícios

3 Vagas

Técnico em segurança do trabalho

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área hospitalar.

Salário R$2.464,00 + benefícios

1 Vaga

Garçom

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde/noite , vaga zoneada para moradores da região da Graça, Barra ou Ondina.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Cozinheiro Líder ou Subchefe de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com fogão e grelha, morar nos bairros próximos a Avenida Tancredo Neves (Brotas, Santa Cruz, Pituba, Pernambués, Saramandaia) e disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Açougue

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência ou em açougue ou em churrascaria, disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Professor de musculação

Ensino superior completo - Educação Física, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Cozinheiro de Restaurante

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Pituba, Paralela, Mussurunga.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Pituba, Paralela, Mussurunga.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Cozinheiro de Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com fogão e grelha, morar nos bairros próximos a Avenida Tancredo Neves (Brotas, Santa Cruz, Pituba, Pernambués, Saramandaia) e disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário R$1.320,00 + benefícios

6 Vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva pra pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário e ter fácil acesso a Estrada do coco

Salário R$1.320,00 + benefícios

2 Vagas