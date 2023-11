Simm oferece 87 vagas de emprego e estágio na segunda-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 87 vagas de emprego e estágio em Salvador para segunda-feira, 30. Os candidatos deverão acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 30

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 4

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, vaga zoneada para moradores da Suburbana.

Salário: R$1.841,21 + benefícios

Vagas: 2

Cumim

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Assistente de RH

Requisitos: Ensino superior completo em RH ou áreas afins, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de pacote Office e experiência na área.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Assistente financeiro

Requisitos: Ensino superior completo em gestão financeira ou áreas afins, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de pacote Office e experiência na área.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Estoquista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: curso na área de Logística, experiência na função, desejável na área hospitalar e pacote Office.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: experiência na função, desejável na área hospitalar, pacote Office e vivência com atendimento.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: experiência na função, desejável na área hospitalar e pacote Office.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Maqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: experiência na função, desejável na área hospitalar e pacote Office.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: curso de vigilante, experiência na função, desejável na área hospitalar e pacote Office.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Maître de bar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 2

Cumim

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 2

Líder de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de bar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 3

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 10

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 4

Balconista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada para bairros da Suburbana.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 1

Confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: experiência com preparo de doces, tortas e salgados, disponibilidade para trabalhar tarde/noite e vaga zoneada para bairros da Suburbana.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 1

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter perfil de liderança, disponibilidade para trabalhar tarde/noite e vaga zoneada para bairros da Suburbana.

Salário: R$1.777,50 + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter perfil de liderança, disponibilidade para trabalhar à tarde/noite e vaga zoneada para bairros da Suburbana.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de produção em padaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: experiência com preparo de doces, tortas e salgados, disponibilidade para trabalhar tarde/noite e vaga zoneada para bairros da Suburbana.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de escavadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência no manuseio de máquina escavadeira.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de pá carregadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência no manuseio de máquina pá carregadeira.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.459,00 + benefícios

Vagas: 1