Simm oferece 88 vagas de emprego e estágio nesta quinta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 88 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira, 28. Os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Auxiliar de limpeza - vaga temporária de 45 dias (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino fundamental, 6 meses de experiência, ter fácil acesso para o bairro de Porto Seco Pirajá.

Salário R$1.393,00 + benefícios

1 Vaga

Gerente de Contas Bancárias

Ensino superior completo em qualquer área, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Curso CPA 20 e na área, experiência na área financeira e bancária, inglês intermediário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Repositor de Mercadoria ou Frios

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento básico na área de reposição e disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja

Salário a combinar + benefícios

6 Vagas

Atendente de Telemarketing na área de saúde

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter experiência em clínicas ou hospitais

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 Vaga

Repositor de Mercadoria (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de Clínica Médica ou Hospital

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento pacote office e experiência em clínica médica ou hospital

Salário R$1.365,00 + benefícios

1 Vaga

Pizzaiolo

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Motoboy

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, CNH A, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário R$1.320,00 + comissão

1 Vaga

Lavador de veículos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Manicure

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Depósito

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso aos bairros Itaigara, IAPI e Fazenda Coutos, disponibilidade para fechamento de loja

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Estoquista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente (2020 a 2023), requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso ao bairro Horto Florestal e a Lauro de Freitas, disponibilidade para fechamento de loja

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Classe (vaga de estágio e exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino superior incompleto em Pedagogia (estar cursando a partir do 3º semestre a noite), sem experiência

Bolsa: 630,75 + benefícios

1 Vagas

Operador de telemarketing receptivo

Ensino superior completo, sem experiência, imprescindível informática intermediária, boa digitação, escrita e curso de Pós Graduação nas seguintes áreas: Contabilidade, Marketing, Administração, Economia, Engenharia de produção, Direito ou áreas afins.

Salário R$2.062,00 + benefícios

10 Vagas

Corretor de Imóveis

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter perfil de vendas, boa dicção e conhecimento em Informática , empresa oferece bolsa parcial do curso de Técnicas Imobiliárias, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)

Comissão

3 Vagas

Jardineiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.387,76 + benefícios

1 Vaga

Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Cumim

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Repositor de Hortifruti ou Frios ou Mercadoria

Ensino médio completo, 6 meses experiência, imprescindível: disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Empacotador de Mercadoria (VAGA EXCLUSIVA PARA PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira branca, disponibilidade para pegar peso e para trabalhar em fechamento de loja

Salário R$1.320,00 + benefícios

5 Vagas

Camareira de hotel

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico em segurança do trabalho

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área hospitalar.

Salário R$2.464,00 + benefícios

1 Vaga

Atendente de Restaurante (vaga para PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência nas áreas de restaurante, lanchonete, delicatessen ou padaria, ter fácil acesso a Praia do Flamengo

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 Vaga

Técnico em Gastronomia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com fogão e grelha, morar nos bairros próximos a Avenida Tancredo Neves (Brotas, Santa Cruz, Pituba, Pernambués, Saramandaia), ter CNH B, veículo próprio e disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Chefe de Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite, CNH B, ter carro próprio e vaga zoneada para bairros próximos a Pituba

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite e vaga zoneada para bairros próximos a Pituba

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Cozinheiro de Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com fogão e grelha, morar nos bairros próximos a Avenida Tancredo Neves (Brotas, Santa Cruz, Pituba, Pernambués, Saramandaia), ter CNH B, veículo próprio e disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Assistente contábil (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo ou superior completo na área , 6 meses de experiência, informática intermediária.

Salário R$2.965,92 + benefícios

1 Vaga

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, informática intermediária.

Salário R$2.120,00 + benefícios

1 Vaga

Técnico em Química (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo - curso na área, 6 meses de experiência, informática intermediária, CRQ ativo.

Salário R$3.200,00 + benefícios

1 Vaga

Químico (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino superior completo - Química, 6 meses de experiência, informática intermediária, CRQ ativo.

Salário R$4.420,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Copeiro de Restaurante (vaga exclusiva para pessoas com deficiência e do PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário e ter fácil acesso a Paralela e Litoral Norte

Salário R$1.320,00 + benefícios

4 Vagas