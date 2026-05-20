ESTÉTICA REGENERATIVA
Bioestimulador íntimo: o que é e como combate a flacidez na região
Entenda como a bioestimulação devolve firmeza à pele na região íntima, combatendo a flacidez decorrente de emagrecimento e fatores hormonais
O que antes era um tabu, hoje ocupa o topo da lista de procedimentos estéticos mais procurados. A busca por bioestimuladores íntimos disparou após influenciadoras como Gracyanne Barbosa revelarem que a técnica foi a solução encontrada para tratar a flacidez na região após uma perda expressiva de gordura corporal. Mas, afinal, como funciona esse protocolo e para quem ele é indicado?
A lógica da estética regenerativa
Diferente da harmonização facial tradicional, o foco na região íntima não é o preenchimento volumoso, mas a estética regenerativa. O procedimento utiliza os mesmos bioestimuladores de colágeno aplicados no rosto, como o ácido poli-L-láctico e a hidroxiapatita de cálcio.
"O objetivo é devolver a firmeza e a densidade que a pele perde com o passar do tempo, seja pela menopausa, oscilações de peso ou fatores hormonais", explica Bernardo Magalhães, gerente da Harmonize Gold.
Segundo o especialista, o produto atua na derme desencadeando uma resposta inflamatória controlada que estimula o organismo a produzir novas fibras de colágeno e elastina.
Protocolo multicanal: a estratégia do resultado
A aplicação do bioestimulador raramente acontece isolada. Para alcançar resultados de alta performance, médicos especialistas têm adotado uma abordagem multimodal:
- Bioestimuladores: estimulam a produção de colágeno a longo prazo.
- Lasers: atuam na contração das fibras e melhora da textura superficial.
- Exossomos: tecnologia de ponta que acelera a regeneração celular.
- Ácido Hialurônico: utilizado estrategicamente para hidratação profunda e sustentação estrutural.
O que considerar antes do procedimento?
Embora o procedimento seja minimamente invasivo, a segurança é inegociável. A região íntima possui uma vascularização peculiar e requer:
- Avaliação profissional: somente um médico habilitado pode diagnosticar se a queixa é de pele ou estrutural.
- Protocolo personalizado: não existe "fórmula mágica" única; o tratamento deve ser desenhado para a necessidade específica de cada paciente.
- Expectativa real: a bioestimulação busca a melhoria da qualidade tecidual, e não uma mudança anatômica artificial.