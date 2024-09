Emissora aborda parente doente de Deolane; descubra o motivo

Deolane Bezerra - Foto: Divulgação

Em uma rede social, a advogada Daniele Bezerra acusou um jornalista de entrar na casa de sua avó no interior de Pernambuco e abordar um tio idoso, doente e com deficiência, para saber mais informações sobre a irmã Deolane Bezerra e a mãe Solange Bezerra, que estão presas desde a última quarta-feira (4). Elas foram alvos de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Aparentemente chateada, a doutora falou sobre o assunto em seu Instagram, neste sábado (7). “Olha gente, eu não sei o que eu faço mais não, porque eu tô aqui, não me nego a falar com a imprensa, nosso jurídico tá toda hora prestando esclarecimento. Agora um jornalista entrar dentro da minha casa da minha avó, onde eu tenho um tio doente, incapaz e eu ter que me deparar com a pessoa lá dentro, falando com uma pessoa que não tem discernimento nenhum, que tem laudo psicológico, isso é um absurdo!”

Apesar de não dizer o nome do profissional, a irmã de Deolane revelou de qual emissora ele faz parte. "Parem de ser urubus, parem com isso, eu aguento, vem pra cima de mim, agora não vai pra dentro da casa da minha avó no interior do Pernambuco, com um idoso lá dentro, querendo informação de um idoso, isso é crueldade. Record, pare com isso”, desabafou emocionada. Ela continuou a falar sobre o caso na publicação seguinte.