Ex-BBB Caio celebra cirurgia nos seios: "Cuidado com a saúde mental"

Caio Afiune - Foto: Reprodução

Famoso por participar do BBB 21, Caio Afiune segue celebrando o resultado da cirurgia para corrigir a ginecomastia, desenvolvimento anormal da glândula mamária em homens, realizada na primeira metade deste ano. O famoso diz que além da questão estética, o procedimento impactou a sua saúde mental.

"Me incomodava absurdamente. Se você tem a oportunidade de fazer um procedimento, faça. Não importa a opinião dos outros, mas a sua. É um cuidado com a sua saúde mental também porque mexe com a autoestima. Estou super feliz e realizado", diz.

Um dos benefícios é poder curtir alguns lugares públicos sem camisa: "Passei a ter liberdade para ficar sem camisa no clube e na piscina. É fantástico".

Agora o plano de Caio é se casarcom Waleria Motta. A celebração ainda não tem data definida pois ele ficou 50 dias parado após sofrer um acidente doméstico. Uma faca caiu em seu pé e rompeu um tendão.

"Fiquei 50 dias parado, sem poder fazer nada. Agora é só voltar ao shape (a forma) para ficar bonito nas fotos. Vou usar um terninho slimzinho (apertadinho), daqueles que não pode nem respirar direito (risos)", adianta.