AGENDA CULTURAL
Pelourinho recebe shows de Márcia Short, Val Macambira e Aila Menezes; confira programação
Agenda reúne atividades gratuitas e eventos pagos em diferentes espaços do Pelourinho
O Pelourinho recebe, entre os dias 14 e 19 de maio, uma programação cultural que mistura forró, dança, cultura periférica, oficinas artísticas e ações voltadas à diversidade no Centro Histórico de Salvador. Entre os destaques estão apresentações de Márcia Short, Val Macambira e Aila Menezes.
A agenda, promovida pela Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) e pelo Governo do Estado, reúne atividades gratuitas e eventos pagos em diferentes espaços do Pelourinho, como o Largo Tereza Batista, Largo Quincas Berro D’Água e a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba.
Programação
Quinta-feira (14)
📍 Largo Tereza Batista
Movimento Pelô – aulas de zumba com Marcos Xavier
⏰ 7h
🎟️ Gratuito
Ensaios de Forró – show de Val Macambira
⏰ 19h30
🎟️ Entrada mediante doação de alimento
📍 Largo Quincas Berro D’Água
Cursos Livres nos Largos – FUNCEB
Aula de Heels Dance com Lunna Montty
⏰ 18h30
🎟️ Acesso para inscritos (aberto à apreciação do público)
Sexta-feira (15/05)
📍 Largo Tereza Batista
Orgulho & Raízes – Fragmentos
Shows de Decoh Andrade, Prettin D’Kingo, Ju Savoy, Dandara Chester e Benn
⏰ 19h
🎟️ Gratuito
Sábado (16/05)
📍 Largo Tereza Batista
Festival Pelourinho Cultural e FUNCEB
Oficina de Dança com Ana Paula – Baile Charme
⏰ 9h30
🎟️ Gratuito
Resenha da Malandragem
Show de MiguelZ com participações de DJ Venuz, DJ Will da Nilo, Mano Vittor, Ryan Dior, Don e Léo Vianna
⏰ 18h30
🎟️ Ingressos entre R$ 10 e R$ 20
📍 Largo Quincas Berro D’Água
Festival Constelação de Amor
Show de Chocolate Batidão e convidados
⏰ 19h
🎟️ Gratuito
📍 Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
Show de U Tal do Xote
⏰ 19h
Arraiazinho com Márcia Short
⏰ 21h
🎟️ Gratuito
Domingo (17/05)
📍 Largo Tereza Batista
Forró Passa Pé
Shows de Bruninho do Acordeon e Gel Barbosa
⏰ 17h
🎟️ Gratuito
📍 Largo Quincas Berro D’Água
Baile de Todas As Cores
Show de Aila Menezes com participações de Prettin D’Kingo e Chocolate Batidão
⏰ 14h
🎟️ Gratuito
Terça-feira (19/05)
📍 Largo Tereza Batista
Movimento Pelô – aulas de zumba com Marcos Xavier
⏰ 7h
🎟️ Gratuito