Pelourinho recebe shows de Márcia Short, Val Macambira e Aila Menezes; confira programação

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- Foto: Divulgação

O Pelourinho recebe, entre os dias 14 e 19 de maio, uma programação cultural que mistura forró, dança, cultura periférica, oficinas artísticas e ações voltadas à diversidade no Centro Histórico de Salvador. Entre os destaques estão apresentações de Márcia Short, Val Macambira e Aila Menezes.

A agenda, promovida pela Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) e pelo Governo do Estado, reúne atividades gratuitas e eventos pagos em diferentes espaços do Pelourinho, como o Largo Tereza Batista, Largo Quincas Berro D’Água e a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba.

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Programação

Quinta-feira (14)

📍 Largo Tereza Batista

Movimento Pelô – aulas de zumba com Marcos Xavier

⏰ 7h

🎟️ Gratuito

Ensaios de Forró – show de Val Macambira

⏰ 19h30

🎟️ Entrada mediante doação de alimento

📍 Largo Quincas Berro D’Água

Cursos Livres nos Largos – FUNCEB

Aula de Heels Dance com Lunna Montty

⏰ 18h30

🎟️ Acesso para inscritos (aberto à apreciação do público)

Sexta-feira (15/05)

📍 Largo Tereza Batista

Orgulho & Raízes – Fragmentos

Shows de Decoh Andrade, Prettin D’Kingo, Ju Savoy, Dandara Chester e Benn

⏰ 19h

🎟️ Gratuito

Sábado (16/05)

📍 Largo Tereza Batista

Festival Pelourinho Cultural e FUNCEB

Oficina de Dança com Ana Paula – Baile Charme

⏰ 9h30

🎟️ Gratuito

Resenha da Malandragem

Show de MiguelZ com participações de DJ Venuz, DJ Will da Nilo, Mano Vittor, Ryan Dior, Don e Léo Vianna

⏰ 18h30

🎟️ Ingressos entre R$ 10 e R$ 20

📍 Largo Quincas Berro D’Água

Festival Constelação de Amor

Show de Chocolate Batidão e convidados

⏰ 19h

🎟️ Gratuito

📍 Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

Show de U Tal do Xote

⏰ 19h

Arraiazinho com Márcia Short

⏰ 21h

🎟️ Gratuito

Domingo (17/05)

📍 Largo Tereza Batista

Forró Passa Pé

Shows de Bruninho do Acordeon e Gel Barbosa

⏰ 17h

🎟️ Gratuito

📍 Largo Quincas Berro D’Água

Baile de Todas As Cores

Show de Aila Menezes com participações de Prettin D’Kingo e Chocolate Batidão

⏰ 14h

🎟️ Gratuito

Terça-feira (19/05)

📍 Largo Tereza Batista

Movimento Pelô – aulas de zumba com Marcos Xavier

⏰ 7h

🎟️ Gratuito