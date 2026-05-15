Suposto motivo do término entre Virginia e Vini Jr. é revelado

Virginia e Vinícius Jr. - Foto: Reprodução| Instagram

O relacionamento entre Virginia e Vinícius Jr. chegou ao fim nesta sexta-feira, 15, após seis meses. A separação movimentou as redes sociais e gerou especulações sobre o possível motivo do término.

Durante o programa "Melhor da Tarde", o jornalista Léo Dias afirmou que o atacante do Real Madrid teria supostamente convidado duas modelos brasileiras para encontrá-lo na Espanha.

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Segundo o apresentador, o fim da relação teria sido provocado após Virginia encontrar uma das mulheres em um restaurante, onde estaria jantando com o atleta.

“Ela entrou no estádio namorando e saiu solteira. A gente desconfia que [o término] não foi ali. Eles foram do estádio para um restaurante e achamos que o término foi lá”, especulou Léo Dias.

O jornalista também revelou prints de conversas com a influenciadora após o atleta começar a seguir outras mulheres no Instagram. Em uma das mensagens, ela comentou: “Mas agora ele tá solteiro, né?”.

Assessoria de Vini Jr. se pronuncia

Após a repercussão do caso, a assessoria do atleta negou envolvimento amoroso do jogador com as modelos e afirmou que elas estavam acompanhadas de amigos do atleta e de Éder Militão.

“Vocês estão indo em uma linha muito errada sobre as meninas, estou falando numa boa mesmo. Elas estão acompanhadas de amigos do Militão e Vini Jr., e pagaram toda a viagem. Estar no hotel delas é loucura, elas estão até assustadas”, afirmou a equipe do jogador.

Anúncio do término

Na manhã desta sexta-feira, 15, Virginia confirmou o fim do relacionamento nas redes sociais. Em publicação, a influenciadora afirmou que prefere encerrar ciclos quando algo deixa de fazer sentido.

"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", escreveu.

O anúncio ocorreu após a influenciadora acompanhar a partida do Real Madrid, na noite de quinta-feira, 14, no estádio Santiago Bernabéu.