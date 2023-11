2ª fase da Copa de Futebol Vitalmed 30 anos começa neste sábado, 28 | A TARDE

A 1º Copa de Futebol Vitalmed 30 anos chega na fase decisiva. Os jogos da segunda fase da competição começam neste sábado, 28, às 14h, no clube Campomar, em Salvador. Os seis times classificados na fase inicial estão divididas em dois grupos de três, jogando entre si. Os dois melhores avançam a semifinal, que ocorrerá em 4 de novembro.

Se classificaram as equipes do Materdei, Boa Saúde,Vitalmed, Kofre, Air Liquide e Vitarecoop. Iniciando a luta em busca da vaga na semifinal, Materdei e Boa Saúde se enfrentam neste sábado, logo mais às 14h.Em seguida, às 15h, Vitalmed e Kofre fazem o outro jogo.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed 30 anos é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.