"A gente merece", diz Camutanga sobre chance de título e acesso | A TARDE

Muito próximo de confirmar a vaga para a Série A, o zagueiro do Vitória, Camutanga, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 7, e comentou sobre o momento da carreira. Além os últimos jogos com a camisa do Vitória, o atleta também falou sobre as frustações de nunca ter conseguido disputar a elite do futebol brasileiro, mas dessa vez, garante merecer não só o acesso, mas também o título.

Inicialmente, o zagueiro foi perguntado sobre a boa partida que fez no último confronto, diante do Vila Nova, apesar do gol sofrido. Camutanga teve uma nota 7.7, segundo o SofaScore, a melhor dos últimos 5 jogos.

“Eu fico feliz pelo reconhecimento! Sim, foi a melhor partida que eu fiz com a camisa do Vitória, graças a Deus! Ainda não conseguimos concretizar o nosso acesso, que é o principal objetivo do clube da gente. Temos três decisões, três batalhas e agora é manter o foco." afirmou o camisa 13.

Seguindo os comentários sobre a partida contra o Vila Nova, Camutanga disse que o gol sofrido dificultou o restante da partida, mas demostrou contentamento ao falar sobre o empate feito por Matheusinho.

“Foi uma partida muito difícil contra o Vila Nova. Eles conseguiram marcar o gol logo no início do jogo, o que dificultou muito o jogo da gente. Graças a Deus Matheusinho fez uma bela jogada individual, marcou um belo chute e conseguiu tirar dois pontos deles.”

Ainda nesta terça-feira, o Vitória poderá carimbar o passaporte rumo a primeira divisão, feito que não acontece desde o rebaixamento em 2018. Para isso se tornar realidade, o Criciúma precisará tropeçar, dentro de casa, diante do ABC, 20° colocado, que já está rebaixado para a Série C. O zagueiro afirmou que irá assistir e torcer para a equipe do Rio Grande do Norte.

“Eu gosto muito de assistir todas as partidas dos nossos concorrentes diretos, porque a gente fica por dentro de tudo. Então, estou na torcida pela ABC, mas caso não consiga, precisamos fazer o nosso dever. "

O camisa 13 continuou os comentários sobre as decepções dos dois empates sofridos dentro de casa, que já poderiam garantir a pontuação necessária para o clube subir de divisão.

“Creio que com mais uma Vitória a gente bate esse acesso e talvez até o título. A gente queria que tivesse sido aqui, junto com a nossa torcida, que fez um espetáculo maravilhoso, como vez fazendo desde o primeiro jogo contra a Ponte Preta."

Camutanga chegou a equipe rubro-negra no fim do ano passado. Desta forma, viveu as eliminações no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, sendo criticado muitas vezes pelo torcedor. Entretanto, o jogo parece ter mudado e agora o zagueiro é peça indispensável para o Vitória, líder da Série B.

“A gente se planejou no início da temporada para ser campeão baiano e chegar longe na Copa do Nordeste e do Brasil. Infelizmente não foi o resultado que a gente esperava, mas mantivemos o pé no chão, com muito trabalho e em silêncio para começar uma grande Série B, que é fruto do nosso trabalho." Disse Camutanga

“Em nenhum momento a gente veio falar besteira. Até hoje, mesmo liderando a competição na maioria dos jogos, continuamos calados, assim estamos muito perto de concretizar o nosso acesso e colocar o vitória onde ele merece estar” Continuou o zagueiro

Em 2019, ainda jogando no Náutico, Camutanga viveu a frustação de não conseguir o acesso para Série A. Porém, nesta temporada, o sonho de jogar a elite do futebol está muito vivo. Desta forma, o zagueiro foi perguntado sobre como está a mantendo a tranquilidade para viver este momento e garantiu estar feliz demais pelo que vive com a camisa do Vitória

“A gente fica naquela apreensão para conseguir logo o acesso. Eu estou feliz demais por estar vivendo tudo que eu estou vivendo com a camisa do Vitória. Eu já tive um acesso da D para a C, da C para a B e agora eu posso realizar com a camisa do Vitória da B para a A. E também, com muita humildade, tentar conquistar esse primeiro título nacional da história do clube” Disse o zagueiro

Fazendo muitos dos jogos com Wagner Leonardo, antigo companheiro de Náutico, Camutanga comentou sobre a conexão com o jogador e também afirmou viver o melhor momento da carreira.

“Eu e Wagner já jogamos juntos no Náutico, gente se conhece bastante. Tive um momento de oscilação quando eu cheguei. O grupo todo estava mal e muitas das vezes o gol tem um peso grande para a gente que é da defesa. Agora na Série B, começamos trabalhar e hoje somos a terceira melhor defesa da competição.” disse

“É muito importante ter essa conexão com ele, desde a época que estávamos no Náutico." continuou o zagueiro



“É o melhor momento da minha carreira. O que o vitória está me proporcionando é muito importante e eu estou podendo contribuir com isso fazendo boas atuações.“ afirmou o jogador

Apesar do acesso está muito próximo, para conquistar o título o Vitória precisará fazer um esforço a mais, apesar de ser líder com seis pontos de vantagem. Desta forma, o zagueiro foi perguntado sobre o gosto amargo que pode ficar caso a conquista do título inédito não venha.

“Com certeza, a gente está liderando praticamente o campeonato todo, então se o título não vier, a gente vai ficar muito triste. Até pelo espetáculo que a nossa torcida vem fazendo, por tudo que o presidente e o staff vem fazendo. Vamos batalhar, temos três decisões, não vai ser fácil, mas temos tudo para conquistar o acesso é o título” afirmou o camisa 13

Faltando três jogos para o fim da temporada, Camutanga foi questionado sobre o seu desejo que permanecer no clube e aumentar esta marca. Apesar declarar que não depende dele, o zagueiro afirmou o seu desejo em continuar vestindo o vermelho e preto.

“Eu estou muito feliz aqui no clube e quero muito ficar, mas não depende só de mim. Depende do presidente, junto com o meu empresário. Eu acho que eles já estão conversando. Meu foco agora é buscar o acesso é o título com essa camisa e pneus eles resolverem, eu vou ficar muito feliz, mas espero continuar aqui no vitória” comentou Camutanga

Para chegar onde está, o Vitória quebrou a barreira dos 2% de chance de acesso para a Série B e contou com a ajuda da equipe do ABC, que segurou o Figueirense na última rodada da segunda fase. O feito pode ser repetido nesta terça-feira, caso a equipe potiguar consiga segurar o Criciúma. Assim, garantindo o Vitória na primeira divisão. Camutanga comentou sobre a coincidência e declarou que se o acesso não vier hoje, virá contra o Novorizontino ou contra o Sport.

“Comentamos sobre isso no vestiário. Então, eu vou ficar muito feliz se o ABC ajudar a gente. Mas temos que fazer o nosso papel e se vier dessa forma vai ser muito bom, procure viajaremos sabendo do acesso. Mas se não for agora, será no domingo contra o Novorizontino ou depois contra o Sport. Se Deus quiser vamos terminar o ano bem, com o acesso e título, a gente merece e os torcedores também”



O próximo confronto do Vitória será contra o Grêmio Novorizontino, no domingo, 12, válido pela 36° rodada da Série B. A partida será no Estádio Doutor Sérgio Ismael, com previsão de inicio para às 18h.