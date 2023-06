"A minha vontade é grande", diz Rodrigo Andrade sobre renovação

O escolhido para conceder entrevista a imprensa na tarde desta sexta-feira, 9, foi o volante Rodrigo Andrade. Inicialmente o camisa 8 rubro-negro falou das suas expectativas para o compromisso diante do Criciúma, válido pela 12ª rodada da Serie B do Campeonato Brasileiro.

Andrade reconhece que será um jogo difícil e que vencer será fundamental para o hiato de 15 dias por conta da data Fifa.

"A gente sabe que não vai ser jogo fácil. Vai ser um jogo dificílimo. A gente tem que fazer de tudo para ganhar e distanciar do Criciúma, que está bem colado ali na gente. E ter essa folga a gente fica mais tranquilo para trabalhar e aprimorar o que a gente vem fazendo", disse.

"Eu acho que vai ser bom para recuperar, treinar na academia, como a gente teve os 30 dias que trabalhamos bem fisicamente Vai ser bom para recuperar o corpo que está desgastado", completou.

Rodrigo Andrade é um dos principais jogadores do time e de importância fundamental para o esquema do técnico Léo Condé. Considerado um dos pilares da equipe, ele enaltece o trabalho coletivo do grupo.

"Pilar não. O grupo todo está de parabéns nesse começo de campeonato. É trabalhar com humildade como a gente está, trabalhar junto e todos são importantes", afirmou.

Com contrato perto do fim, Rodrigo Andrade foi questionado sobre uma possível renovação de contrato. Se especula que o meio-campista pode defender um clube de fora do país. Ele garante que quer

"A minha vontade é grande, mas meus empresários estão resolvendo as coisas com Fábio [Mota]. Sei que o que decidirem para mim vai ser bom para minha carreira", concluiu.