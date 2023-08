A TARDE promove passeio de bicicleta entre Itapuã e Farol da Barra

Um passeio de bicicleta na cidade do Salvador será realizado pelo Grupo A TARDE no dia 17 de setembro, um domingo, a partir das 6h. A proposta do evento, intitulado Giro A TARDE de Ciclismo, é fomentar a modalidade esportiva e, ao mesmo tempo, estimular o uso da bicicleta como meio de transporte mais sustentável.

“São 50 quilômetros aproximadamente. A saída e a chegada serão no estacionamento do Grupo A TARDE, onde teremos um palco e stands diversos. O passeio vai até Itapuã, depois volta até o Farol da Barra e depois retorna”, conta Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE e Diretor Administrativo e Financeiro da A TARDE FM

O Giro celebra também o Dia Mundial Sem Carro (22/09) reunindo os ciclistas que irão percorrer esses diversos pontos da cidade. “É uma data importante e uma forma de contribuirmos com essa celebração. E incentivar o uso da bicicleta como veículo de transporte, utilização das vias de Salvador, da sua melhoria. Ou seja, é uma forma de chamarmos a atenção da população para isso”, afirma o gestor.

Conscientização

O ciclismo vem ganhando cada vez mais protagonismo e força no cotidiano das cidades. Diversos grupos frequentemente se juntam para ocupar vias e realizar passeios diurnos e noturnos por Salvador. Essa valorização faz parte de uma conscientização mais ampla sobre a necessidade de se repensar a mobilidade urbana e o uso de veículos de transporte menos poluentes.

O Giro A TARDE de Ciclismo é parte de uma série de eventos esportivos que vão ocorrer neste segundo semestre. “Essa realização tem uma motivação importante que são as Olimpíadas de Paris, no ano que vem, então a ideia é fazer três modalidades que, juntas, formam o triathlon”, acrescentou Eduardo Dute.

Pessoas com diferentes usos da bicicleta (como veículo para o trabalho, como hobby ou como esporte profissional) são bem-vindas no evento. A ideia, segundo Dute, é reunir pessoas com estilos de vida diferentes que têm a bicicleta como elemento em comum.

“Não é uma competição, é realmente um passeio, com todas as tribos, todo mundo. Não temos limitação de tipos de bicicleta”, completa o gestor comercial e de marketing do Grupo A TARDE.

As inscrições já estão abertas no site Ticket Sports. Os inscritos receberão um kit para a participação no passeio e ganharão um ano de acesso ao Jornal A TARDE digital.