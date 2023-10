A TARDE Run promete movimentar ruas de Salvador | A TARDE

Com o intuito de promover a saúde e a socialização, amanhã acontecerá a A TARDE Run, corrida organizada pela Viramundo e Heads Events que será parte importante, também, das comemorações dos 111 anos do Grupo A TARDE de Comunicação.

Com previsão de largada para as maiores distâncias às 5h15, a recomendação é que os competidores se dirijam ao ponto inicial do trajeto (a Arena Fonte Nova) pelo menos 30 minutos antes do início da competição. É importante salientar também que existem diferentes tamanhos de percursos. Os inscritos das categorias masculina ou feminina escolheram se correriam 5 km, 10 km, 21 km ou os 42 km exigidos da maratona. Mesmo com as diferenças de distância, a chegada e a largada serão no mesmo local.

Evento marcante

Tudo indica que, analisando a dimensão e organização da corrida, este será um evento épico em Salvador para os maratonistas profissionais, semi-profissionais e os corredores amadores..

Nenhuma prova do tipo, na história da cidade, teve a Fonte Nova como ponto de início e chegada. Marcelo Afonso, um dos organizadores, fez questão de pontuar esse aspecto de ineditismo que terá a prova.

“Estamos organizando com todos os detalhes e cuidados para que o evento aconteça com todo o caráter técnico necessário, mas que, acima de tudo, seja uma grande festa com essa chegada apoteótica na Arena Fonte Nova, algo que nunca aconteceu na história da corrida da Bahia”, disse.

Além disto, vale pontuar que a ideia de, por meio do esporte, fomentar a saúde e sociabilização da população baiana está se tornando um norte para o A TARDE.

Há cerca de um mês também aconteceu o Giro A TARDE de ciclismo, que foi um sucesso e mobilizou ciclistas de toda a capital num trajeto que passava por diversos pontos turísticos de Salvador. A maratona de amanhã segue a mesma lógica de grandiosidade e importância, também comentou Marcelo.

”[a corrida] Demonstra um resgate, demonstra uma vontade de estar presente mais uma vez no mundo esportivo no estado da Bahia. Então, é bem bacana que a gente possa estar, pela segunda vez já, em menos de um mês, realizando um novo evento, como foi o Giro A TARDE. Aquele foi um evento de muito sucesso e é da mesma maneira que a gente enxerga a A TARDE Run – com uma expectativa ainda maior, porque é um evento com um potencial muito grande, com uma parceria com a Arena Fonte Nova, o que faz aumentar ainda mais a magnitude do evento”, acrescentou.

Expectativa alta

Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE, voltou à palavra “apoteótica”, que significa algo como “circunstância excepcional”, e a utilizou para conceituar o que será esta corrida. Com essa definição, não é para menos que os competidores fiquem extremamente empolgados. Por redes sociais, comentários como “Amei o diferencial da volta Olímpica” e “Mal posso esperar pelo dia 15!” são vistos.

“A chegada promete ser apoteótica, com a volta olímpica na Arena Fonte Nova, assim como acontece nas Olimpíadas, que certamente vão deixar memórias difíceis de ser esquecidas pelos participantes, e envolvidos na organização do evento. Uma maneira significativa de celebrar a história do A TARDE em um evento único”, disse Dute.

Premiação

Se a magnitude do evento não for suficiente para deixar os participantes ansiosos, os prêmios certamente serão. Independentemente da categoria que o competidor (a) estiver inscrito, os cinco primeiros colocados vão receber troféus – mais uma considerável quantia em dinheiro.

Como o desafio é grande, mesmo com os postos de hidratação que a organização do evento garantiu que haverá a cada 2 km em todo o percurso, foi estabelecido que absolutamente todos os atletas que completarem a prova ganharão prêmios por terem participado, incluindo uma assinatura gratuita de 1 ano do Jornal A TARDE Digital.

Diante de tudo isso, a expectativa é que essa seja a primeira de muitas edições da maratona, que deve se tornar tradicional em Salvador, entrando de vez no calendário esportivo da cidade.