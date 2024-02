Adversário do Bahia na Copa do Brasil, Moto Club dispensa jogadores | A TARDE

Adversário do Bahia na primeira fase da Copa do Brasil, o Moto Club, de São Luís do Maranhão, dispensou 13 jogadores que faziam parte do elenco. A informação foi divulgada através de uma nota oficial pelas redes sociais da equipe na manhã desta sexta-feira, 9.

Em nota, o clube afirmou que nos próximos dias já estará apresentando novos jogadores que reforçarão o elenco rubro-negro para a continuidade do Campeonato Maranhense, este que o Moto está na 6ª colocação, com 5 pontos, e fora da zona de classificação.

Confira a nota oficial do Moto Club:

"Dando continuidade ao processo de reformulação, informamos que os seguintes jogadores não fazem mais parte do elenco:

Dida, Everton Silva, Everton Recife, Jocivan, Eric, Mário Sérgio, Victor Kawã, Fernando, Michael Douglas, Waldir, Vitinho, Gilmar e Felipe Alves.

Agradecemos aos profissionais pela dedicação e desejamos sorte. Informamos também que nos próximos dias estaremos apresentando novos jogadores que reforçarão o elenco rubro-negro", informou o clube.

O confronto entre o Esquadrão e a equipe rubro-negra será disputado em apenas uma partida, e o Bahia tem a vantagem do empate, mas terá que decidir quem avança à próxima fase longe da Arena Fonte Nova. O embate acontecerá nos dias 21 ou 28 de fevereiro, no estádio Castelão, em São Luís.