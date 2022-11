Agência identifica 130 jogos com suspeita de manipulação no Brasil

Apontado por muitos como um possível mal sempre que algo incomum acontece em uma partida de futebol, as apostas esportivas estão ligadas a suspeitas de manipulação de resultado em 130 jogos no futebol brasileiro até o dia 16 de outubro deste ano. O número foi apontado pelo Sportradar, agência de monitoramento usada para detectar padrões de apostas irregulares e suspeitos. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 17, em reportagem do Estadão.

O Sportradar apontou que a maioria das partidas com suspeita de manipulação aconteceu em ligas inferiores. Cláusulas confidenciais de contrato impedem a Sportradar de revelar quais partidas apresentaram suspeitas. Quando há suspeita de manipulação de resultados, geralmente a confirmação é realizada em até 24 horas após o término da partida.

O Sportradar utiliza de um sistema de monitoramento usado para detectar padrões de apostas irregulares e suspeitos. Ele é provido por algoritmos sofisticados de machine-learning e um banco de dados de apostas constantemente atualizado.

No Brasil, o Sportradar está presente desde 2016 e assinou um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para monitorar competições organizadas pela entidade e pelas federações estaduais. Somente neste ano, o Campeonato Cearense chegou a ser interrompido por suspeitas de manipulação e o Crato foi suspenso. Um outro caso também foi identificado na segunda divisão do futebol amazonense.

Um decreto assinado pelo então presidente Michel Temer em dezembro de 2018 autorizou as casas de apostas de operar no Brasil. As empresas estão nos esportes e já patrocinam os principais clubes do futebol brasileiro.

Em todo o mundo, a Sportradar detectou mais de mil jogos sob suspeita em 2022 em mais de 86 países, abrangendo 12 esportes diferentes, um novo recorde, superando os 905 casos registrados pela companhia em 2021.