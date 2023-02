Agnaldo Liz acredita em manutenção do Jacobinense na 1ª divisão

Ocupando a penúltima colocação na última rodada do Campeonato Baiano, com 7 pontos conquistados, o time do Jacobinense encara o Bahia de Feira no domingo,26, às 16h, na Arena Cajueiro, e depende de si para permanecer na elite do futebol estadual.

“A gente está com uma ótima expectativa por conta desta semana de preparação. No penúltimo jogo tivemos uma boa performance e, por pouco, não conseguimos vencer, mas nos manteve vivo para continuar vivo. Temos várias possibilidades e muita coisa pode acontecer, mas o importante é que nós dependemos de uma vitória”, disse Agnaldo Liz em entrevista ao Portal A TARDE.

O treinador ainda falou do clima e como feita a última semana de preparação. “Estamos muito motivados. Sabemos da dificuldade desse último jogo, pois atuamos contra um adversário que tem chance de classificação e até de rebaixamento, por isso vai ser um jogo de risco”.

Apesar da partida acontecer no mando de campo do Tremendão, o Jacobinense conhece o gramado sintético, pois atuou em algumas partidas como o seu mando de campo.

Caso vença o último jogo, o time do Jacobinense escapa do rebaixamento por conta do número superior de vitórias que a equipe chega, 3, contra 2 do próprio adversário com os mesmos 10 pontos.