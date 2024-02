Agora é para valer! Vitória finaliza preparação para o Ba-Vi | A TARDE

O Vitória encerrou, na manhã deste sábado, 17, a preparação para o primeiro Ba-Vi do ano, que ocorre neste domingo, 18, no Barradão, às 16h. Ao comando do técnico Léo Condé, o elenco se reuniu no campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura, para ajustar os últimos detalhes para o clássico.

O treinador principal realizou um trabalho tático, focando também nas bolas paradas, tanto ofensivas como defensivas. Além disso, montou trabalhos em campo aberto.

De início, após o café da manhã, os jogadores fizeram a pré-ativação na academia de musculação. Na sequência, ao comando do preparador físico Diego Kami Mura, o elenco realizou um aquecimento com exercícios lúdicos, de flexibilidade e agilidade.

Para encerrar, os atletas que não ficaram no trabalho tático de Condé, participaram de jogos em espaço reduzido com o assistente Ricardo Amadeu.

O lateral Patric Calmon, que não jogará o Ba-Vi, fez mais uma etapa da transição aos olhares do preparador físico assistente Vinícius Franco, e evolui satisfatoriamente, segundo informações do clube.

Após o treino, o treinador convocou os 23 jogadores que estarão a disposição do mesmo para entrar em campo contra o Bahia neste domingo. Assim, a concentração foi iniciada na chácara Vidigal Guimarães, que integra o Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz.