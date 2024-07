Aguardando Robson, Hebert celebra: "É um triunfo do esporte"

Hebert Conceição, campeão olímpico em 2020 - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O Aeroporto Internacional de Salvador se transformou em um verdadeiro palco de festa nesta segunda-feira, 8, com a chegada de Robson Conceição, novo campeão mundial super-pena (até 58,97 kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC). Centenas de fãs, amigos e familiares se reuniram no terminal para saudar o pugilista baiano, que conquistou o título no último sábado, 6.

Entre os presentes estava o também pugilista Hebert Conceição, que expressou sua alegria e orgulho em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE: "É uma emoção muito grande ver mais um brasileiro conquistando o topo do mundo através do boxe e eu que sou boxeador, amigo pessoal, tenho uma sensação melhor ainda, um carinho mais especial e estou aqui para prestigiá-lo, parabenizá-lo porque é uma conquista muito grande não só para ele mas para o esporte brasileiro," disse Hebert.

Ele destacou ainda a importância dessa vitória para a visibilidade e as oportunidades na modalidade: "Nossa modalidade passará a ter mais visibilidade, mais oportunidades então é um triunfo não só dele mas do esporte em geral."