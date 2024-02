Ainda em recuperação, Neymar volta ao CT do Al-Hilal após quatro meses | A TARDE

Após quatro meses afastado, Neymar voltou a comparecer, nesta quarta-feira, 14, no CT do Al-Hilal para seguir com a recuperação da lesão que sofreu no joelho esquerdo. O craque já estava de volta à Arábia Saudita desde a segunda-feira, 12.

Neymar passou um tempo no Brasil, depois um dia em Barcelona, na Espanha, antes de retornar para Riad, capital saudita. O atacante estava em seu país natal desde que se machucou na derrota da Seleção contra o Uruguai, no último dia 17 de outubro.

Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco, uma lesão grave. O jogador passou por cirurgia em novembro do ano passado, em Belo Horizonte, realizada pelo médico da Amarelinha, Rodrigo Lasmar.

O craque brasileiro não deve voltar a jogar antes de agosto, ou seja, perderá todo o resto da temporada árabe e também a Copa América entre junho e julho. O camisa 10 só disputou cinco partidas pelo Al-Hilal.