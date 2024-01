Aitana Bonmatí é eleita melhor jogadora do mundo no Fifa The Best | A TARDE

A espanhola Aitana Bonmatí foi eleita nesta segunda-feira (15) em Londres a melhor jogadora do mundo de 2023 na premiação 'The Best', da Fifa, depois de ter conquistado também a Bola de Ouro na categoria feminina no ano passado.

A jogadora catalã, que faz 26 anos na quinta-feira, se destacou na Copa do Mundo feminina conquistada pela Espanha na Austrália e na Nova Zelândia, e superou as outras duas finalistas da votação: sua compatriota Jennifer Hermoso e a colombiana Linda Caicedo.