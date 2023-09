Alcaraz vence e garante vaga nas quartas do US Open

O atual campeão do US Open, Carlos Alcaraz, está novamente nas quartas de final do Grand Slam. O espanhol número 1 do mundo venceu o italiano Matteo Arnaldi por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/3 e 6/4) na tarde desta segunda-feira, 4. Na próxima fase, Alcaraz enfrentará o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o italiano Jannik Sinner, partida que acontece ainda nessa segunda, às 21h30.

Com a vitória, Alcaraz alcançou um marco histórico na modalidade: Se tornou o segundo tenista a alcançar as quartas do US Open em suas três participações no torneio. Ele iguala assim Andre Agassi, que tinha sido o único da Era Aberta a chegar nas quartas três vezes antes dos 21 anos.

O jogo:

Assim como os outros jogos do torneio, Alacaraz iniciou o primeiro set com dominância total com somente 33 minutos de duração e vitória do espanhol por 6/3. No segundo, não foi diferente, novamente Alcaraz estava mostrando o porquê de ser o N°1 do Mundo. Dessa vez, com duração de 41 minutos, Alcaraz venceu o segundo set, novamente, por 6/3.

Na volta para o que poderia ser o último set, Alcaraz parecia mais relaxado, o que deu vantagem para o italiano quebrar o serviço do espanhol e colocar uma vantagem de 2/1, entretanto, o lapso do espanhol não durou, já que, logo em seguida devolveu a quebra. É verdade, o terceiro set foi mais equilibrado com ótimos momentos do Arnaldi, mas novamente, Alcaraz estava nas quartas do US open após vencer o último set por 6/4.