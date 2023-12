Além do Santos, outras quatro equipes jamais tinham caído; confira | A TARDE

O fim do nacionais em 2023 deixou um gostinho amargo para alguns times que precisaram lidar com o rebaixamento, em específico para aqueles que sofrerem esse trauma pela primeira vez. Ao todo, cinco equipes brasileiras sofreram o inédito descenso, seja na Série A, B ou C, foram elas: Santos, Tombense, Altos-PI, Manaus e Pouso Alegre-MG.

Na primeira divisão, o Santos foi rebaixado pela primeira vez em seus 113 anos de história, ao não ultrapassar a marca dos 43 pontos, ficando na 17ª colocação ao fim da 38ª rodada. Já na Série B, o azarão foi o Tombense, que só somou 37 pontos e foi rebaixado, em 18° lugar.

Altos-PI, Manaus e Pouso Alegre-MG, por sua vez, caíram da Série C à Série D. As equipes conseguiram o acesso à terceira divisão nos últimos anos, ou seja, apenas tinham subido, mas jamais rebaixados, tendo em vista que não existe este critério na quarta divisão. Vale lembrar que os dados para análise se baseiam apenas nos campeonatos nacionais, excluindo os rebaixamentos estaduais.

Apesar das cinco equipes rebaixadas, 13 times do futebol brasileiro ainda carregam o título de 'incaíveis'. Na Série A, Cuiabá, Flamengo e São Paulo possuem a coroa, na Série B, Grêmio Novorizontino, Mirassol e Amazonas ostentam o título de nunca ter caído e para encerrar a lista, Aparecidense, Botafogo-PB, Floresta, São Bernardo, São José-RS e Ypiranga-RS nunca foram rebaixados da Série C.