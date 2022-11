Alunos baianos conquistam medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros

Os alunos baianos seguem se destacando nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e acumulando medalhas na competição que acontece até o dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro. A Bahia subiu ao pódio em esportes como o xadrez, ginástica artística e vôlei de praia. Nesta semana, eles seguirão buscando conquistas em esporte como o tênis de Mesa, ciclismo e natação.

O início das competições de modalidades individuais aconteceu no dia 2, com o xadrez, representado pelos atletas Benício Bulhões e Gabriel Bastos, que conquistaram a prata para o estado. A estudante Hilary do CERAG (Amélia Rodrigues) conquistou a medalha de bronze na modalidade Kumitê. O vôlei de praia conquistou o 1º lugar da Série Bronze no masculino e 2º lugar na Série Bronze do feminino.

Nos esportes coletivos, a Bahia saiu vitoriosa nas partidas de basquete feminino (Bahia 14 x 12 Rio de Janeiro II) e futsal feminino (Bahia 04 x 03 Paraíba). No vôlei de praia, a série Bronze dos times feminino e masculino com Bahia 02 x 01 Amazonas e Bahia 02 x 00 Rio Grande do Norte, respectivamente.

No judô, o destaque foi para as atletas Luisa dos Reis (medalha de prata / Série Prata), Ricardo Góes (medalha de prata / Série Bronze), Ysis dos Santos (medalha de bronze / Série Prata) e o time masculino que ficou em 5º lugar na classificação geral.

Nesta semana, acontecem as disputas das modalidades tênis de mesa, ciclismo, natação, atletismo, atletismo adaptado, badminton, wrestling, ginástica rítmica, handebol e voleibol.

Cerca de 6 mil estudantes-atletas de 12 a 14 anos do Brasil inteiro estão vivendo a sua primeira experiência de intercâmbio esportivo e cultural, com desenvolvimento de valores como espírito esportivo e socialização. Os jovens disputam pela primeira vez uma competição nacional deste porte, divididos em 17 modalidades.