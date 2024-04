Amistoso entre Brasil e Espanha tem ação contra racismo | A TARDE

A CBF e a FARE, órgão que fiscaliza atos racistas na Europa, acompanham o amistoso internacional entre Brasil e Espanha no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para inspecionar de maneira conjunta possíveis atos racistas durante a partida. As organizações poderão ser acionadas durante a partida e analisar cânticos, faixas ou símbolos de discriminação.

Vale salientar que as entidades se reuniram na manhã desta segunda-feira, 25, onde avaliaram o panorama da partida. As entidades concluíram que era "pouco provável" possíveis comportamentos de ordem discriminatória, devido ao número de famílias no estádio e do jogo ser no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, onde atua Vinicius Jr., que tem sido alvo de constantes atos de discriminação racial.

Jogadores e as comissões técnicas das equipes receberam orientações da FARE, como maneira de orientação para observar, identificar e reportar de maneira imediata possíveis atos racistas.

A FARE, sigla em inglês que significa “Futebol Contra o Racismo na Europa”, é uma rede de entidades que atua há mais de 20 anos no combate ao racismo na Europa e que está em mais de 40 países, sendo responsável pelo monitoramento de casos de discriminação nas principais ligas europeias e nas competições da UEFA e da FIFA.