Ana e Duda vencem canadenses por 2x0 e garantem ouro no vôlei de praia | A TARDE

A dupla Ana Patrícia e Duda, do vôlei de Praia, conquistaram o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, ao vencerem as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson. A partida finalizou com unanimidade para as brasileiras, 2x0 com parciais de 22/20 e 21/18. As brasileiras venceram a competição de forma invicta e sem perder um set sequer.

Brazil's Ana Patricia Silva Ramos (L) and Eduarda Santos Lisboa celebrate after winning in the women's teams finals for the gold medal beach volleyball event between Canada and Brazil during the Pan American Games Santiago 2023 at the Beach Volleyball Centre in Santiago on October 27, 2023. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) | Foto: MAURO PIMENTEL

Ana e Duda são atuais campeãs do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e da Copa do Mundo, além de serem atuais n°1 do ranking. Enquanto as canadenses estão na quinta colocação.

O primeiro set ocorreu de forma completamente equilibrada, finalizado em 22/20. Os pontos iniciais foram favoráveis para o Brasil, com Duda e Ana abrindo três de vantagem, que não durou muito, porque logo as canadenses deixaram tudo igual, 7x7.

A sequência do set seguiu ponto a ponto, quando as brasileiras abriam dois de vantagem, Melissa e Brandie não demoravam de diminuir a distância, empatar ou até mesmo virar. O ritmo foi mantido por ambas as duplas até o fim, quando a partir de um saque de Ana Patrícia, Duda conseguiu pegar a devolução e colocar a bola dentro da linha. Fechando o set em 22/20.

Na volta para a segunda parcial, que seria a última, a dupla brasileira marcou os primeiros pontos, já anunciando a vitória.