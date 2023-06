Ancelotti reitera permanência no Real Madrid e se distancia da Seleção

Confirmado como plano A pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para ser o novo treinador da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti afirma que fica no Real Madri para a próxima temporada.

Após o empate com o Athletic Bilbao pela última rodada do Campeonato Espanhol, Ancelotti concedeu entrevista a imprensa. Agora ele pensa nas férias e na reapresentação no clube merengue, pensando nos próximos desafios no Real.

"Preciso descansar. Porque foi uma temporada muito longa. Preparar e motivar uma equipe a cada três dias é muito complicado. Quando jogamos à noite, normalmente, eu não durmo. Quinta-feira, sexta-feira e já estou pensando na partida seguinte. Então o que penso agora é descansar. O clube está em boas mãos e já conversamos sobre o que tentaremos fazer. Férias e no dia 10 de julho voltaremos com mais entusiasmo e motivação", comentou o técnico italiano.

A Seleção Brasileira segue no mercado em busca de novas opções. Alguns nomes estão sendo especulados para assumir o comando técnico do Brasil, como os de Fernando Diniz, do Fluminense, Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, ex-Flamengo, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia

O time verde e amarelo tem sido treinado interinamente por Ramon Menezes, técnico da Seleção Sub-20.