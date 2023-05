Anitta vai se apresentar na final da Liga dos Campeões

A cantora Anitta será atração na final da Liga dos Campeões da Uefa 2023, maior competiçaão de clubes do mundo. A brasileira fará o show que marca a abertura do evento ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy.

"Estou tão empolgada que a notícia finalmente saiu", afirmou Anitta em comunicado divulgado pela Uefa. "Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo."

A final do torneio está programado para acontecer no dia 10 de junho, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul e colocará frente a frente o Manchester City (Inglaterra) contra Internazionale (Itália) pelo título europeu.

Ao Splash, do UOL, Anitta prometeu surpresas para a apresentação. Óbvio que vai ter um momentão de funk, e dessa vez os meus fãs vão ficar passados com a surpresa, não estão esperando. Terá também aquele momento de hits, como 'Envolver'. Já decidimos o look, que será feito por um grande amigo meu. O visual seguiu todo o direcionamento do evento, mas tem muito da minha personalidade também, será divertido."

Em 2019, Anitta se apresentou na final da Libertadores, que aconteceu em Lima, no Peru. Já em 2021, ela cantou na final disputada em Montevideo, no Uruguai.