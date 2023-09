Após 15 anos, Werdum e Cigano fazem revanche no boxe sem luvas

Ex-campeões do UFC, Júnior Cigano e Fabrício Werdum vão se enfrentar pela segunda vez, na noite desta sexta-feira, 8, pelo Gamebred Bareknuckle, na cidade de Jacksonville, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

O evento, organizado pelo ex-lutador Jorge Masvidal, conta com um detalhe importante: os atletas lutarão sem luvas. As demais regras são as mesmas dos principais eventos de MMA do mundo.

A primeira vez em que eles se enfrentaram aconteceu em 2008. A luta marcou a estreia de Cigano no UFC, que ainda venceu Fabrício Werdum por nocaute no primeiro round.

Pouco mais de três anos depois, em 2011, Júnior Cigano seria campeão da organização, após vencer Cain Velasquez. Coincidentemente, em 2014, Werdum também ganhou o cinturão após vencer o americano com ascendência mexicanca.

Em toda a carreira, Júnior Cigano lutou 31 vezes, tendo vencido 21 e perdido 10. Já o cartel de Werdum tem 35 lutas, com 24 vitórias, nove derrotas, um empate e uma luta sem resultado.