Após bater na trave da Série C, Bahia de Feira muda comando para 2024

A temporada de 2023 quase terminou com um acesso para a Série C do Brasileirão para o Bahia de Feira. Um dos responsáveis pela campanha, o técnico João Carlos não teve seu contrato renovado para o próximo ano e o Tremendão já acertou com Oliveira Canindé para assumir a equipe em 2024. A informação foi divulgada pelo radialista Miro Nascimento e confirmada pelo Portal A TARDE.

Em conversa com o Portal A TARDE, João Carlos confirmou que a diretoria do clube optou por não renovar o contrato e desejou sorte ao Bahia de Feira.

“Acredito que fizemos um bom trabalho e temos certeza que buscamos dar o melhor em prol do clube. O clube optou pela não continuidade e nós respeitamos, não cabe a mim questionar, mas sim agradecer a oportunidade que me deram. Ciclos iniciam e terminam, é importante que saibamos entender isso. Hoje me preparo para iniciar um novo ciclo, desejo boa sorte ao clube e à sua gestão”, contou o ex-treinador do Bahia de Feira.

João Carlos, ex-técnico do Bahia de Feira | Foto: Rafael Falcão | ADBF

João Carlos chegou ao Bahia de Feira em abril de 2022 para a disputa da Série D e conseguiu levar a equipe até às oitavas de final, feito até então inédito, mas o time foi eliminado pelo São Bernardo. Nesta temporada, o Tremendão terminou na 5ª colocação do Campeonato Baiano e chegou às quartas de final da Série D, perdendo o acesso para o Athletic-MG.

“Fizemos um bom jogo em casa [contra o Athletic-MG], criando a maioria das oportunidades, porém não tivemos a eficácia necessária e, em um erro nosso, sofremos o primeiro gol e acabamos por perder o jogo. Fomos para Minas Gerais sabendo que seria difícil, mas buscamos mentalizar todos os atletas de que era possível. Trabalhamos algumas situações que observamos que poderíamos aproveitar referente ao adversário , e penso que fizemos um grande jogo no Mineirão. Vencemos e poderíamos ter alcançado o acesso, mas infelizmente não veio”, completou João Carlos.

Novo comandante

Quem vai comandar o Bahia de Feira é o velho conhecido Oliveira Canindé, que foi o treinador da equipe em 2021. Naquela temporada, o Tremendão ficou com o vice-campeonato baiano, perdendo o título para o Atlético de Alagoinhas e terminou a fase de grupos da Série D sem conseguir a classificação para a segunda fase.

Oliveira Canindé em treino do Bahia de Feira em 2021 | Foto: Divulgação | ADBF

Ao Portal A TARDE, Oliveira Canindé valorizou a oportunidade de voltar ao Bahia de Feira e se mostrou empolgado com o acerto para a temporada 2024.

“Voltar aos bons ares da nossa querida Bahia… Claro que você não pode, em hipótese alguma, desconsiderar o Bahia de Feira. O clube dá uma condição que poucas equipes no futebol brasileiro dão. Uma condição muito boa de trabalho, de atletas ou peças que você pode utilizar e fazer um time competitivo. Fiquei na expectativa do acerto e acertamos, ficou na boa. Agora é só correr atrás de algumas situações para que tenhamos uma equipe competitiva, condizente com os desejos de fazermos um grande Campeonato Baiano”, disse o novo treinador do Bahia de Feira.

O comandante ainda rasgou elogios à família Souza, que administra o clube e prometeu que o Bahia de Feira vai incomodar os grandes e brigar pelo título.

“A família que comanda o Bahia de Feira é diferenciada, a gente sabe perfeitamente disso. Todo o time hoje é SAF, a moda agora é SAF, então é como se o Bahia de Feira fosse uma SAF. A gente sabe da responsabilidade que eles carregam, então eles procuram, de todas as maneiras, formar uma equipe competitiva e dar uma condição ideal para qualquer profissional que trabalhe no Bahia de Feira”, revelou ao Portal A TARDE.

“A gente está correndo atrás, procurando fazer o melhor possível para que a gente possa formar uma equipe competitiva e com condições de batermos de frente com as equipes que disputarão o Campeonato Baiano. Embora tenha os grandes da capital, os pequenos geralmente brigam pelo título e têm muita força. Nós esperamos estar entre as equipes que brigam pelo título e mostrar essa força já na formação da equipe para fazermos um grande campeonato e colocarmos o Bahia de Feira com condição de se mostrar a nível nacional”, complementou Canindé.

Vale ressaltar que, para 2024, o Bahia de Feira não disputará competições nacionais e, inicialmente, tem em seu calendário apenas a disputa do Campeonato Baiano, que será o principal objetivo da equipe na temporada.