Após choque de cabeças, luta de Robson Conceição é encerrada

Um imprevisto marcou o retorno do pugilista baiano Robson Conceição aos ringues. No último sábado, 11, em Nova York (EUA), ele buscava se recuperar contra o Dominicano Nicolas Polanco e o combate terminou de maneira abrupta. Ocorreu um choque de cabeças entre os atletas e a luta foi encerrada pelo árbitro sem resultado.

Vindo de derrota em seu último compromisso, Robson buscava a recuperação. Com boa movimentação e golpes seguros, o baiano estava em bom momento na luta, porém, não contava com o imprevisto do choque de cabeças, que ocorreu no fim do segundo round.

O juiz conferiu o estado de saúde de Polanco e deu permissão para ele continuar e a luta foi reiniciada. Todavia, no intervalo, a equipe do lutador dominicano informou que o atleta não tinha condição de lutar e pediu o encerramento do combate. Com isso, o árbitro decidiu pelo fim da luta e considerou que o choque foi involuntário. O estafe de Robson protestou imediatamente discordando da decisão.

Robson Conceição tem 34 anos e é um dos principais boxeadores do Brasil. Ele conquistou uma medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Já no boxe profissional, seu cartel é de 17 vitórias, sendo oito por nocaute, duas derrotas e um 'no contest' (luta sem resultado).