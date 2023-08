Após confusão, ex-Bahia é acusado de ameaça e agressão pela esposa

A esposa do atacante Fernandinho, ex-Bahia e que atualmente defende o Mirassol, acusou o atleta de ameaças e agressão. A empresária Bruna Miller Maciel publicou uma foto do jogador portando uma arma de fogo nesta quarta-feira, 9.

A esposa do atleta, inclusive, realizou uma live dentro do Centro de Treinamento do time paulista, onde procurava pelo marido e pedia ajuda aos jogadores, onde chegou a depredar alguns carros dos atletas.

De acordo com o relato de Bruna, a primeira agressão foi em 2017, quando estava grávida do primeiro filho do casal, durante uma briga após a descoberta de traições de Fernandinho, segundo denúncia feita pela esposa ao site Metrópoles. Segundo um boletim de ocorrência com registro em junho, o atacante teria mandado a esposa embora de casa no início de 2023.

A Polícia Militar a conduziu na delegacia. No depoimento, a empresária alegou que teve um surto psicótico. Ela informou ser casada há seis anos com Fernandinho, com quem tem dois filhos, e revelou que o jogador tem a guarda das crianças, situação que busca reverter na Justiça.

Fernandinho, de 26 anos, chegou a Mirassol no início de 2023, após atuar pelo Goiás. Além do Bahia, ele acumula passagens por Internacional, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Bahia, Chapecoense, Noroeste, Brusque, Joinville e Juárez, do México.



Confira a nota do Mirassol:

"O Mirassol Futebol Clube vem a público esclarecer que o atleta Fernandinho se encontra afastado das atividades do elenco principal até que as denúncias contra o mesmo sejam apuradas e esclarecidas. Quanto ao ato de vandalismo sofrido pelo clube, com invasão do Centro de Treinamento e depredação de patrimônio privado do clube e de alguns jogadores, informamos que o assunto foi entregue à Polícia Militar. Por questões jurídicas, o clube não se pronunciará sobre o caso.

O Mirassol Futebol Clube reforça que repudia qualquer ato de violência".