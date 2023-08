Após folga, Bahia retoma preparação para enfrentar o América-MG

Depois de um dia de descanso, a equipe do Bahia retornou ao CT Evaristo de Macedo, concentrando-se no confronto contra o América-MG, agendado para o próximo domingo, dia 6, na Arena Fonte Nova.

No início das atividades do dia, o elenco se reuniu no auditório para assistir a um vídeo, e em seguida, seguiram para a academia para a próxima etapa de treinamentos.

No campo 2, o time foi dividido em dois grupos para iniciar as atividades com bola, concentrando-se em troca de passes e desarmes. Simultaneamente, os goleiros aprimoraram a saída de bola no mesmo campo.

Depois disso, foi a vez da comissão técnica comandar uma atividade técnica no campo reduzido, priorizando o aprimoramento de assistências e finalizações.

Ao término do treino, o técnico Renato Paiva realizou simulações de situações de jogo e esboçou uma possível escalação para a próxima partida.

Enquanto isso, no campo 1, Biel prosseguiu com um programa específico de treinamento, abrangendo aspectos físicos e técnicos. Os treinamentos do Bahia continuam até o sábado, dia 5, véspera do jogo.