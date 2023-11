Após triunfo animador, Bahia enfrenta o São Paulo para sair do Z-4 | A TARDE

O Bahia tem três decisões para disputar na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos conquistados e atualmente no Z-4, na 17ª posição na tabela, o Tricolor enfrenta a primeira delas em partida com o São Paulo, hoje, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, precisando vencer para sair da zona de rebaixamento e respirar um pouco mais tranquilo antes de entrar em campo nos últimos dois jogos da competição.

Depois de golear o Corinthians, fora de casa, por 5 a 1, o Esquadrão renovou a sua confiança para o embalo da salvação com os triunfos necessários para evitar a descida para a segunda divisão. Para o meia Cauly, peça fundamental da equipe comandada por Rogério Ceni, o time baiano precisa repetir aquele bom desempenho para superar os próximos adversários.

“Não tem surpresa. É chegar e fazer um grande jogo, com a mesma mentalidade do último para vencer”, disse Cauly, ontem, em entrevista coletiva. Um dos principais destaques da equipe, ele marcou um golaço, dos mais bonitos do Bahia na temporada, no triunfo sobre o Timão, sexta passada.

Adversário do Bahia, o São Paulo vem em fase de oscilação de negativa. Nas últimas três rodadas, não marcou gols e empatou duas partidas (contra Cuiabá e Santos) em 0 a 0 e perdeu para o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. Na 10ª posição e com 47 pontos somados, uma vitória significa escapar, matematicamente, de qualquer risco de rebaixamento para a Segundona. Ou seja, o jogo também é decisivo para o Tricolor Paulista.

Estratégia

No jogo contra o Corinthians, a equipe baiana iniciou com uma formação ofensiva, mas sem um centroavante de ofício. É provável que essa formação, com Thaciano, Cauly e Biel no meio-ofensivo, e os dois laterais, Gilbert e Luciano Juba, com liberdade para apoiar, continue na partida de hoje. Segundo Cauly, a estratégia funcionou contra o Corinthians, mas não significa que será repetida. O jogador, porém, evitou comentar mais sobre a formação, salientando que a decisão, por óbvio, é do técnico Rogério Ceni.

“Isso quem vai decidir é o treinador. A gente viu que encaixou bem contra o Corinthians, mas cada jogo é diferente, escreve a sua própria história. Então o treinador vai preparar a gente”, afirmou.

O treinador do Bahia terá o retorno do centroavante Everaldo, do zagueiro David Duarte, que cumpriram suspensão pelo terceiro amarelo, e do zagueiro Raul Gustavo, que se recuperou de contusão. Em outro momento, Everaldo voltaria à posição de centroavante, mas com a atuação tão avassaladora na Arena Corinthians, dificilmente Ceni deve mudar aquilo que funcionou da melhor maneira possível.

Caso Rogério Ceni decida fazer a mudança e voltar com Everaldo como centroavante, o jogador deve entrar no lugar de Acevedo. Assim, Yago e Thaciano ficariam mais dedicados à marcação no meio-campo. Essa escolha também implica no esquema com três zagueiros, como foi na partida com o Alvinegro.

Triunfo e quebra de tabu

Figurando no meio da tabela em grande parte do campeonato, o São Paulo é um dos piores visitantes da competição, perdendo apenas para o América-MG. O confronto será o primeiro de Rogério Ceni como técnico ido Bahia contra o clube em que fez história como goleiro. Na sua trajetória como treinador, o ex-jogador do Tricolor Paulista nunca venceu o antigo clube, um tabu que precisa ser quebrado para gerar alguma tranquilidade ao Esquadrão nos últimos dois jogos do Brasileirão.

No primeiro turno, o Bahia ficou no empate sem gols com o São Paulo no Morumbi. “É um adversário muito bom. A gente sabe como foi o primeiro jogo lá. São três finais e a gente tem que ir para ganhar. Confiante, dentro de casa, com nossa torcida, a gente vai buscar esse triunfo”, disse Cauly.

Nesse sentido, o cuidado emocional, de todas as partes, é fundamental. A pressão, na Arena Corinthians, se tornou força, e a confiança gerada pela goleada precisa se tornar, na Arena Fonte Nova, capacidade de imposição para vencer a partida diante da torcida, que promete comparecer em grande número no estádio.

“A gente sabe da situação. Está tudo muito disputado ali. É manter essa mentalidade boa do último jogo. Está tudo nas nossas mãos. A gente vai dar o máximo para conseguir o nosso objetivo”, completou o jogador do Esquadrão.