Árbitro ex-FIFA comandará Vitória x Juazeirense na Copa do Nordeste | A TARDE

A CBF definiu, neste sábado, 10, a equipe de arbitragem do confronto entre Vitória e Juazeirense, pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2024, no Estádio Adauto Morais, em Juazeiro, às 21h30 da quarta-feira, 14. A responsabilidade da partida ficará para o ex-FIFA Marcelo de Lima Henrique, carioca de 52 anos.

No confronto, dois árbitros da Federação Cearense de Futebol auxiliarão Marcelo, um deles faz parte do quadro da FIFA.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-FIFA)

Assistente 2: Yuri Rodrigues Cunha (CE)

Quarto Árbitro: Jaílton Moura Silva Filho (BA)

Ficha técnica:

Local: Estádio Adauto Morais, em Juazeiro

Dia e horário: 21h30, quarta-feira, 14

Competição: Copa do Nordeste, terceira rodada