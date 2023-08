Arena Aquática recebe torneio de natação master neste sábado

Neste sábado, 5, acontece o Super Master Bahia/Troféu Marília Barreiros na piscina olímpica da Arena Aquática de Salvador. O evento é aberto ao público e realizado pela Associação dos Nadadores Masters da Bahia (ANMBA), com o apoio das Secretarias Municipais de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE) e de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

A competição de natação máster mobiliza a maior quantidade de atletas no Estado, promovendo qualidade de vida e consequente menor gasto com saúde, sobretudo na melhor idade, sendo uma atividade de baixo impacto.

A ANMBA, fundada desde 1987 e reativada em 2023 após alguns anos inoperante, homenageará as mulheres com destaque na natação máster da Bahia pela contribuição para o esporte em nosso Estado. Marília Barreiros, nadadora mais longeva inscrita na competição de 85 anos, ex-presidente da ANMBA e primeira mulher a completar a tradicional competição Mar Grande X Salvador que também será retomada este ano, foi escolhida para representar essas grandes mulheres atletas de natação da Bahia, entre as quais muitas estarão participando da competição.

A ANMBA representa os atletas de natação másters (a partir de 25 anos de idade) do Estado com papel fundamental no desenvolvimento da natação. Em constante expansão, os atletas másters constituem o maior segmento no esporte, e a associação valoriza e incentiva o atleta máster de forma inclusiva, buscando melhorias com responsabilidade social, inclusive com a participação de paratletas da Associação Meu Sorriso e de Mônica Veloso, primeira paratleta a concluir a travessia Mar Grande – Salvador, praticante de natação desde os seis anos de idade quando sofreu consequências da poliomielite.

Com cerca de 150 atletas, o evento tem o apoio da empresa Outlet Colchões e vai ocorrer em duas etapas, pela manhã e pala tarde, com aquecimento às 7h e início às 8h30. Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados em cada prova nas suas respectivas categorias por sexo e com troféus os cinco clubes melhores colocados no geral. A ANMBA realizou a primeira edição Bahia Open Master de maratonas aquáticas no primeiro semestre e já tem a segunda edição programada para início de dezembro.

Agosto Lilás: mês de conscientização no combate à violência contra a mulher. A campanha foi criada em referência à Lei Maria da Penha, que em 2023 completa 17 anos, e surgiu para amparar mulheres vítimas de vários tipos de violência como física, sexual, psicológica, moral e patrimonial.