Arsenal e Liverpool perdem e Manchester City é líder da Premier League | A TARDE

O Arsenal se mostrou irreconhecível na derrota por 2 a 0 em Londres, neste domingo (14), diante do Aston Villa, um revés que, junto com o do Liverpool horas antes, permitiu que o Manchester City assumisse a liderança da Premier League nesta 33ª rodada.

A seis rodadas do final do campeonato, os atuais tricampeões da Inglaterra somam 73 pontos, dois a mais que os 'Gunners' (2º, 71 pontos) e os 'Reds' (3º, 71 pontos).

O Aston Villa, de Unai Emery, ex-treinador do Arsenal, reforçou suas chances de conquistar a quarta colocação, que classifica para a Liga dos Campeões, agora com três pontos a mais que o seu perseguidor, o Tottenham (5º, 60 pontos), que tem um jogo a menos.

Os 'Villains' conquistaram a vitória sobre a equipe de Mikel Arteta nos últimos dez minutos do tempo regulamentar.

Leon Bailey, desmarcado na segunda trave, desviou para o fundo da rede um cruzamento de Lucas Digne (84'). Em seguida, Ollie Watkins aumentou a vantagem ao encobrir o goleiro espanhol David Raya (87').

Foi a quinta derrota do Arsenal nesta temporada na Premier, a primeira desde a sofrida no dia 31 de dezembro contra o Fulham (2-1).

Dos três candidatos ao título, o Manchester City tem um calendário teoricamente mais acessível, tendo o Tottenham como adversário mais difícil.

Liverpool e Arsenal também terão de enfrentar os 'Spurs' que poderão ser cruciais na disputa do título. Mas os 'Gunners' também terão pela frente os confrontos contra Chelsea e Manchester United, enquanto o Liverpool fará um clássico contra o Everton e visitará o Aston Villa.

- Liverpool decepciona em casa -

Mais cedo os 'Reds' sofreram em seu estádio sua terceira derrota da temporada no campeonato inglês), contra o Crystal Palace (1-0).

"Faltou convicção à equipe em campo", resumiu o técnico Jurgen Klopp após o jogo em entrevista à BBC.

Em uma semana, o Liverpool enterrou muitas das suas chances na Premier League, com o empate na visita ao Manchester United (2-2) e a derrota diante do Palace, a primeira no campeonato desde a sofrida contra o Arsenal, em janeiro.

Além disso, este golpe acontece três dias depois da dura derrota nas quartas de final da Liga Europa contra a Atalanta (3-0), em Anfield.

Neste domingo, o Liverpool voltou a ficar atrás no placar em seu estádio, pela quinta vez nos últimos seis jogos do campeonato, após sua defesa exercer uma marcação muito suave sobre Eberechi Eze, que não perdoou (14').

Depois deste mau começo, os 'Reds' pisaram no acelerador para tentar virar o placar, mas quase sofreram o segundo gol, defendido na linha por Andy Robertson (18').

"Hoje foi muito frustrante, tantas chances de gol", lamentou o escocês na Sky Sports. "Os atacantes têm de fazer melhor, mas os defensores, como um bloco defensivo, também têm de fazer melhor", acrescentou.

O goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, brilhou com defesas decisivas em chances de Luis Díaz (29') e Darwin Núñez (55').

Um chute na trave de Wataru Endo (27'), outro de Diogo Jota desviado por Nathaniel Clyne (73') e um lance em que Curtis Jones ficou cara a cara com Henderson (75') foram algumas das oportunidades mais claras do Liverpool para empatar o jogo.

"Em outro dia, essas mesmas chances poderiam ter surgido e estaríamos falando de uma vitória por 4 a 1, mas o futebol não funciona assim", lamentou Klopp.

Mohamed Salah teve a última chance de sua equipe nos acréscimos, mas a defesa do Palace afastou (90+1).

As falhas do Liverpool "são a história dos últimos jogos e é por isso que fomos punidos neles. É difícil para nós não sofrer gols neste momento, e quando não conseguimos fazer isso você tem que marcar, é simples assim", disse Robertson.