Arthur Elias celebra amistoso em Salvador: "Atmosfera fantástica" | A TARDE

No último amistoso preparatório antes dos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira feminina goleou a Jamaica por 4 a 0, na noite da última terça-feira, 4, na Arena Fonte Nova. Debinha, Jheniffer por duas vezes e a Rainha Marta fizeram a festa dos mais de 31 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova, que fizeram muita festa desde a chegada da delegação e principalmente nas arquibancadas.

Em entrevista coletiva na sala de conferências da Arena, o técnico Arthur Elias fez o seu resumo do jogo. Ele reconheceu que a equipe foi instável no primeiro tempo, mas fez os ajustes necessários para a equipe melhorar durante o confronto.

“Hoje foi um dia importante. Tiveram alguns momentos em que não nos portamos muito bem no jogo e isso é importante para fazer algumas correções para ter um nível alto. Mas fiquei muito satisfeito por todo o processo, agradeço a todas as jogadoras que passaram por aqui, e agora a gente vai tomar a decisão para os Jogos Olímpicos”, declarou o comandante.

Arthur Elias não escondeu a emoção no momento da execução do Hino Nacional Brasileiro, cantado com muita emoção pela galera em Salvador. O treinador enalteceu a energia da torcida baiana.

“A energia foi fantástica, a atmosfera fantástica, para mim foi o hino nacional mais emocionante em que eu já estive presente como treinador, por todo o contexto, por ser aqui, uma cidade, em um estado tão importante para o nosso país”, revelou.

O Brasil será sede da próxima Copa do Mundo Feminina em 2027. O treinador da seleção brasileira comentou que a aproximação do torcedor com o futebol feminino nesse ciclo antes do mundial será fundamental para o fortalecimento da modalidade no país.

“Com a Copa, é claro que a gente tem essa missão redobrada de trazer o torcedor. Precisamos entender que o futebol feminino está crescendo em todo o mundo e o Brasil vai ter essa oportunidade de fazer não só uma Copa, mas deixar muito fortalecido esse espaço da mulher no futebol e acelerar ainda mais esse processo que vem acontecendo nos últimos anos”, concluiu Arthur.

