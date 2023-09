Arthur Elias fala da sua trajetória até comandar a Seleção Brasileira

Antes de se voltar inteiramente para a Seleção Brasileira Feminina, o treinador pentacampeão brasileiro, Arthur Elias enfrentará o desafio da Libertadores pelo Corinthians. Após seu anúncio como o novo técnico da Canarinho no dia 1º deste mês de setembro, em entrevista exclusiva à CBF TV, ele discutiu a relevância de sua jornada no Corinthians para o avanço do futebol feminino no Brasil e fez uma análise de sua trajetória até assumir o comando da Seleção.

“Esses oito anos de Corinthians com certeza me ajudaram muito a ser um profissional melhor, a ter experiências internacionais na América do Sul em relação a Libertadores da América. Além de toda a bagagem de enfrentamento no sistema mata mata”.

Arthur Elias ostenta o recorde de ser o técnico com maior longevidade na história do Corinthians. Ele acumula oito temporadas consecutivas e impressionantes 15 títulos, incluindo cinco Campeonatos Brasileiros e três Libertadores. Sua jornada no futebol feminino começou aos 24 anos, em 2009, quando passou por Nacional e Centro Olímpico, onde conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro na modalidade em 2013. Aos 42 anos, com grande parte de sua vida dedicada ao futebol feminino, Arthur Elias destacou a importância dessa trajetória.

“Quando o futebol feminino foi para os grandes clubes, usando as estruturas, a gente conseguiu equiparar um pouco mais as condições, o nível de jogo melhorou e a preparação das atletas também. Eu acompanhei tudo isso e todo esse processo de evolução que nós tivemos e pode sim refletir para a seleção brasileira conseguir melhores resultados.”

Segundo o novo treinador, a colaboração com as categorias de base será o aspecto central do desenvolvimento do futebol feminino na CBF.

“É muito importante porque as trocas de informação, as trocas de conceito, principalmente as relações que nós temos que estabelecer vão fortalecer todas as categorias”.