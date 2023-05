Atacante com passagem pela Seleção tem prisão decretada; entenda

A Justiça brasileira decretou a prisão do atacante Douglas Costa, 32 anos, ex-Grêmio e Selação Brasileira e que atua na equipe do Los Angeles Galaxi (EUA), por conta do não pagamento de pensão alimentícia.

A determinação judicial foi emitida pela 8ª Vara da Família de Porto Alegre, porém, o detalhamento do processo não foi divulgado, por conta do sigilo imposto, segundo foi informado pelo portal Gaúcha Zh.

A solicitação de prisão é baseada no Artigo 528 do Código de Processo Cível, a prisão deverá ser cumprida em regime fechado em 30 dias. Segundo a legislação, o jogador ficará em local separado dos presos comuns e, se não houver vaga no regime fechado, deverá ser igualmente cumprida, mas nos regimes semiaberto ou aberto.

Sérgio Queiroz, advogado do jogador, reitera que Douglas Costa busca um recurso para reverter a decisão judicial e ressalta que não comenta os fatos devido ao segredo de justiça.

Caso seja preso, a autoridade judicial local deve ser comunicada. Em caso de retorno ao Brasil, a Polícia Federal.